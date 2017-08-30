Мелания и ее интермедия в туфлях на шпильке

"Мелания Трамп, бывшая модель, которая скрепя сердце выполняет обязанности "первой леди", часто говорит с миром не словами, а своими нарядами", - полагает обозреватель Politico Энни Карни.

Мелания Трамп пока не объявила ни об одной общественной кампании, за которую намерена ратовать в качестве супруги президента, и даже не указала на какую-либо сферу интересов, где могла бы вести такие кампании. "Но она с усердием молчаливо укрепляет позиции своего мужа, появляясь на публике рядом с ним в безупречной и уместной одежде", - отмечает автор. Пресса высоко оценила наряды, которые Мелания выбрала для визитов в Саудовскую Аравию и Париж.

"Но во вторник она, похоже, "оступилась": когда она садилась в президентский вертолет, чтобы навестить спасателей в истерзанном ураганом Техасе, на ней были черные туфли из змеиной кожи на высоченном каблуке", - пишет издание.

"Этот яркий образ первой леди, которая в туфлях на шпильках отправилась на место стихийного бедствия - в тот самый момент, которым президент попытался воспользоваться, чтобы продемонстрировать свою мощь и решительное лидерство, - вместо этого вновь символизирует Белый дом, который частенько кажется оторванным от реальности", - отмечает издание.

"Это создает ошибочное впечатление. За ними наблюдало много людей. Они направлялись в места, пострадавшие от стихии. Ей следовало одеться соответственно", - заметила Лайза Клайн, в прошлом стилист кандидата в вице-президенты Сары Пейлин.

Издание замечает: туфли Мелании, как минимум, временно отвлекли внимание от президента Трампа, который настроен мрачно, но, по словам помощников, его подбодрило эффективное, на его взгляд, устранение последствий урагана.

Издание замечает: во время перелета Мелания переобулась в белые кроссовки, совершенно новые на вид.

"Печально, что в Техасе продолжается бурное стихийное бедствие, - заявила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм, - а людей заботят ее туфли".