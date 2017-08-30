АдГ раздавала газовые баллончики молодежи

Большинство партий в ходе предвыборной кампании раздает шарики или ручки со своей символикой. А молодежное отделение "Альтернативы для Германии" в земле Рейнланд-Пфальц раздавало желающим в субботу в городе Бад Кройцнах газовые баллончики. В случае необходимости их можно применять не только против животных, но и против людей, говорилось в выдаваемых в довесок флаерах, сообщает Rheinische Post.

"Предпосылкой к проведению акции стал конфликт между двумя группами мигрантов в парке в конце июля, в котором пострадало несколько человек", - говорится в статье.

По словам политика от партии "зеленых" Штефании Отто, баллончики раздавались несовершеннолетним девушкам с комментариями о том, что "их можно использовать против выходцев из Северной Африки", сообщает издание. Свидетели подтверждают ее слова. "Газовые баллончики могут раздаваться лицам любого возраста и не попадают под закон об оружии, если на них есть обозначение, что предназначены они для защиты от животных", - передает газета.