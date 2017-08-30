Энергия - это политика

В порту Засниц на немецком острове Рюген уже хранятся трубы. В конце текущего года здесь начнется строительство газопровода "Северный поток-2", по которому в Европу потечет российский газ. Собственником газопровода является дочерняя компания "Газпрома", а строительство будет вестись при финансовой поддержке двух немецких, одной французской, одной австрийской и одной голландской компаний. В 2005 году экс-канцлер Германии Герхард Шредер посодействовал строительству параллельного газопровода "Северный поток" и затем вошел в состав наблюдательного совета консорциума, который теперь как раз и строит вызвавший немало споров газопровод "Северный поток-2", пишет Анна Зауэрбрай на страницах немецкой газеты Tagesspiegel.

"Но "Северный поток-2" вызывает неоднозначную реакцию не из-за должности Шредера, а потому, что газопровод раскалывает Евросоюз и является причиной разногласий даже в правящей коалиции Германии", - говорится в статье. По этой причине сейчас не ясно, будет ли в будущем правительство Германии защищать проект газопровода в Брюсселе так же упорно, как сейчас, сохранит ли он политическую поддержку.

Спор в Брюсселе ведут Германия и Австрия, с одной стороны, и Еврокомиссия и большая часть других европейских стран - с другой. Прежде всего, Польша вместе с прибалтийскими государствами, а также Еврокомиссия считают, что "Северный поток-2" угрожает "общей геополитической стратегии по снижению зависимости Европы от российского газа". Сейчас треть всего газа, который Германия и ЕС в целом закупают за границей, имеет российское происхождение.

По этой причине в Германии в скором времени вновь может начаться дискуссия, чем все-таки является "Северный поток", политическим или экономическим проектом, и нужно ли заключать по нему договор в рамках ЕС. "Насколько острой окажется эта дискуссия, станет ясно после выборов в Бундестаг", - подчеркивает журналистка.

Так, чем меньше времени остается до выборов, тем сильнее критикуют отношение правительства Германии к "Северному потоку-2" в "Христианско-демократическом союзе"(ХДС). В число самых рьяных критиков проекта входят Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген и депутат Европарламента Эльмар Брок. "Северный поток - это политический проект", - заявил изданию Брок. По его словам, европейцам "надо наконец понять, что энергетическая политика - это еще и политика безопасности. Ни одна иностранная госкомпания не должна иметь в Европе позицию, которая позволяет ей господствовать на рынке".

Автор поясняет, каким образом степень поддержки "Северного потока-2" в Брюсселе будет зависеть от результата выборов: "Пока что Меркель в этом вопросе открыто не противостояла СДПГ. Но в правительстве без СДПГ "Северный поток-2" точно потеряет часть поддержки, а в коалиции с немецкими "Зелеными" проект вообще умрет".