Трамп, Эрдоган и двойные стандарты Германии

Советы турецкого руководства в преддверии выборов в Германии, сравнения с Гитлером и ядерный конфликт вокруг Северной Кореи: немецкие внешнеполитические дебаты нацелены на эмоции, а не на разум, пишет на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Кристоф фон Маршалл.

Перед апрельским референдумом в Турции "немецкие политики по понятным причинам выступили против попыток президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечить себя диктаторскими полномочиями - и высказались об этом открыто. Некоторые даже публично посоветовали гражданам Турции сказать свое нет. Особенно отметился председатель партии Зеленых Джем Оздемир, сорвав овации в большинстве СМИ", - отмечает автор статьи.

"Теперь же, когда Эрдоган позволяет себе давать рекомендации по поводу выборов в Бундестаг, на него обрушивается шквал негодования", - говорится в статье.

Журналист считает это двойными стандартами: "Вмешиваться можно, если с позиции того, кто вмешивается, речь идет о добром деле, и нельзя, если цель, по его мнению, выглядит недостойно. Получается, это вопрос не принципа и общепринятых правил, а субъективной симпатии или антипатии".

К сожалению, констатирует автор, по такому принципу в Германии строятся многие внешнеполитические дебаты, особенно на фоне избирательной кампании.

"Еженедельник Stern выходит с Трампом в образе Гитлера на обложке. (...) Но именно Stern и его читатели негодуют по поводу того, что некое польское издание изобразило канцлера Меркель в нацистском облачении", - напоминает фон Маршалл.

"Министр иностранных дел Зигмар Габриэль недавно оставил всех в неведении относительно того, кого он считает истинным подстрекателем войны -Трампа или северокорейского лидера Ким Чен Ына. Его критика в адрес Трампа была, тем не менее, более многословной", - замечает автор.

"С точки зрения здравомыслящих аналитиков, совершенно очевидно, от кого исходит более сильная угроза и кто вызвал нынешний кризис. Противоречащая международному праву программа ядерных и ракетных испытаний, которую реализует диктатура Кима, старше президентства Трампа. Нынешняя эскалация началась с северокорейских испытаний - Трамп лишь среагировал на них. При всей неоднозначности реакции американского президента зачинщиком конфликта является Пхеньян. Далее ответственность лежит и на Китае, который не торопится усмирить Кима, хотя в экономическом плане Северная Корея полностью зависит от Пекина", - указывает журналист.

Мартин Шульц, кандидат на пост канцлера от СДПГ, не хочет превращать конфликт вокруг Северной Кореи в тему своей предвыборной кампании, продолжает автор. Правда, в тупик он может зайти в другом вопросе, связанном с ядерным оружием: "Шульц говорит о необходимости одностороннего вывода американского тактического ядерного оружия с территории Германии". "Что это? Ошибка новичка? - пишет автор. - Или попытка в отчаянии сыграть на морали и на завуалированном антиамериканизме?"

"Центральная Европа без ядерного оружия - это прекрасно, - поясняет фон Маршалл. - Но только как результат соответствующего соглашения о разоружении с Россией. Москва имеет куда более масштабный арсенал ядерного оружия в Калининградской области на границе с территорией НАТО".

Преследуя внешнеполитические цели, автор рекомендует сочетать "твердые позиции в отношении основополагающих ценностей и принципов правовой государственности; ограниченное сотрудничество в сфере общих интересов - таких, как контроль над массовой миграцией; сохранение каналов для диалога". "Двойные стандарты" тут являются полной противоположностью, подчеркивает он.