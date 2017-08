30 августа 2017 г. Редакция | The Times Красный туман В интриге, связанной с халатностью, безусловно, есть что-то комичное. The Times сейчас ведет расследование об аккаунте в Twitter, имеющем большое влияние в кругах Партии независимости Соединенного Королевства и называющем себя британским, который, тем не менее, транслирует российскую пропаганду и, кажется, активен только в рабочие часы по Москве. "Это, возможно, серьезный аргумент для того, чтобы Кремль ввел гибкий график работы", - иронизируют авторы статьи. "Впрочем, легкомысленная реакция на это будет ошибочной", - отмечают они. "Наши традиционные СМИ свободны, а в наших социальных сетях царит хаос, в положительном смысле. Это плодородная почва для дезинформации", - говорится в статье. "В англоязычном мире российские тролли часто связаны с официальными каналами российской пропаганды, такими как Russia Today и "Спутник", путем симбиоза, распространяя их контент через социальные сети. Их стратегия необязательно напрямую предусматривает изменение мнения отдельных людей. Создавая шум и повторяя одно и то же, они преследуют цель изменить и дестабилизировать поле дебатов. Даже самые экстремальные взгляды могут стать нормальными, когда будет казаться, будто их разделяют тысячи людей", - пишет редакция. "Если фальшивые новости стали проклятием Facebook, то, пожалуй, фальшивые пользователи - проклятие Twitter. Анонимность в социальных сетях широко распространена и считается некоторыми оправданной. Другие пользователи должны помнить, что анонимы также не имеют права на то, чтобы их воспринимали всерьез. Если ваш собеседник носит маску, спросите, почему", - заключают авторы. Также по теме: Тысячи пользователей Twitter "обмануты российским агентом" (The Times) Борец из Twitter Дэвид Джонс разоблачен как базирующееся в России "подставное лицо Кремля" (The Times) Источник: The Times