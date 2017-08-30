Тысячи пользователей Twitter "обмануты российским агентом"

"Сотни тысяч пользователей Twitter читают прокремлевскую пропаганду, которую публикует предположительно российский тролль, выдающий себя за сторонника UKIP (Партии независимости Соединенного Королевства), как показывают улики, - сообщает Мэтью Мур в британской газете The Times. - Анализ твитов, публикуемых под именем @DavidJo52951945, показывает, что их, вероятно, размещают в рамках дезинформационной кампании".

"Аккаунт набрал более 100 тыс. подписчиков, среди которых видные британские правые, и появляющиеся в нем публикации ретвитят члены UKIP с тысячами подписчиков. С 2013 года этот аккаунт распространил 130 тыс. твитов против ЕС, против миграции и за "Брекзит" с комментариями и ссылками на новости, - говорится в статье. - Статистический анализ недавних твитов наводит на мысль, что почти все они размещены между 5 и 17 часами по британскому времени, то есть между 8 и 20 часами по российскому времени. Известно, что сотрудники печально известной "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге работают 12-часовыми сменами".

"В ключевые моменты аккаунт продвигал кремлевские тезисы, например, выражал сомнение в том, что Россия замешана в уничтожении пассажирского самолета MH17 над востоком Украины в 2014 году, и критиковал Турцию, когда она подбила российский самолет в 2015 году", - сообщает автор.

По словам Кира Джайлса из аналитического центра Chatham House, данный аккаунт - "типичный пример высокотехнологичных усилий российских троллей", передает журналист. Бен Ниммо из криминалистической лаборатории Атлантического совета сказал: "Мы еще не видели аккаунт такого масштаба, оперирующий в Великобритании".

"Вчера вечером человек, контролирующий аккаунт и проживающий, по его словам, в Саутгемптоне или на острове Уайт, отрицал любую связь с Россией. Он назвал изложенные выше предположения полностью ложными и "совершенно клеветническими", однако ответил отказом на несколько просьб продемонстрировать, что он в Великобритании", - говорится в статье.

Дамиан Коллинз, председатель спецкомитета британского парламента по культуре, сказал, что социальные сети должны больше делать для прекращения распространения фальшивых новостей, и добавил: "Использование российскими источниками фальшивых новостей как оружия против Запада - одна из крупнейших угроз нашей демократии".

Вчера аккаунт @DavidJo52951945 был переведен в приватный режим, говорится в статье.

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