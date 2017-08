30 августа 2017 г. Мэтью Мур | The Times Тысячи пользователей Twitter "обмануты российским агентом" "Сотни тысяч пользователей Twitter читают прокремлевскую пропаганду, которую публикует предположительно российский тролль, выдающий себя за сторонника UKIP (Партии независимости Соединенного Королевства), как показывают улики, - сообщает Мэтью Мур в британской газете The Times. - Анализ твитов, публикуемых под именем @DavidJo52951945, показывает, что их, вероятно, размещают в рамках дезинформационной кампании". "Аккаунт набрал более 100 тыс. подписчиков, среди которых видные британские правые, и появляющиеся в нем публикации ретвитят члены UKIP с тысячами подписчиков. С 2013 года этот аккаунт распространил 130 тыс. твитов против ЕС, против миграции и за "Брекзит" с комментариями и ссылками на новости, - говорится в статье. - Статистический анализ недавних твитов наводит на мысль, что почти все они размещены между 5 и 17 часами по британскому времени, то есть между 8 и 20 часами по российскому времени. Известно, что сотрудники печально известной "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге работают 12-часовыми сменами". "В ключевые моменты аккаунт продвигал кремлевские тезисы, например, выражал сомнение в том, что Россия замешана в уничтожении пассажирского самолета MH17 над востоком Украины в 2014 году, и критиковал Турцию, когда она подбила российский самолет в 2015 году", - сообщает автор. По словам Кира Джайлса из аналитического центра Chatham House, данный аккаунт - "типичный пример высокотехнологичных усилий российских троллей", передает журналист. Бен Ниммо из криминалистической лаборатории Атлантического совета сказал: "Мы еще не видели аккаунт такого масштаба, оперирующий в Великобритании". "Вчера вечером человек, контролирующий аккаунт и проживающий, по его словам, в Саутгемптоне или на острове Уайт, отрицал любую связь с Россией. Он назвал изложенные выше предположения полностью ложными и "совершенно клеветническими", однако ответил отказом на несколько просьб продемонстрировать, что он в Великобритании", - говорится в статье. Дамиан Коллинз, председатель спецкомитета британского парламента по культуре, сказал, что социальные сети должны больше делать для прекращения распространения фальшивых новостей, и добавил: "Использование российскими источниками фальшивых новостей как оружия против Запада - одна из крупнейших угроз нашей демократии". Вчера аккаунт @DavidJo52951945 был переведен в приватный режим, говорится в статье. Также по теме: Борец из Twitter Дэвид Джонс разоблачен как базирующееся в России "подставное лицо Кремля" (The Times) Красный туман (The Times) Источник: The Times