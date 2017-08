30 августа 2017 г. Л. Тодд Вуд | The Washington Times Что Трамп делает на Украине? "Три года назад я написал статью, которая по существу утверждала, что Украина - это не наша борьба и не важно, как сильно мы хотим поддержать людей, борющихся за свободу от России", - пишет в американской газете The Washington Times Л. Тодд Вуд, отставной военный, писатель и журналист. По словам автора, Россия никогда не позволит Украине полностью выйти из-под своего влияния. "С учетом сказанного, что президент Трамп делает на Украине?" - задается вопросом колумнист. "Администрация назначила спецпредставителя, чтобы разобраться с украинским кризисом, - говорится в статье. - Курт Волкер, человек с опытом в вашингтонских кругах, имеющих отношение к национальной безопасности, колесит по Европе и встречается с заинтересованными сторонами конфликта в Донбассе. На этой неделе он опубликовал то, что можно назвать ультиматумом России: примите решение выйти из Восточной Украины, иначе..." "Министр обороны Трампа Джим "Бешеный Пес" Мэттис недавно ездил в Киев, наблюдал за войсками НАТО, марширующими в День независимости Украины, и заявил: "Не сомневайтесь, США поддерживают Украину (...), и мы не примем российскую аннексию Крыма". Он также намекнул на то, что администрация Трампа обдумывает поставки смертоносного оборонительного оружия украинским войскам, которые сражаются с пророссийскими сепаратистами на востоке", - продолжает Вуд. "Все эти события заставили бы среднего наблюдателя полагать, что США полным ходом движутся к битве с Москвой, - отмечает автор. - В этой связи я бы сказал, что смерть внешней политики Трампа, изложенной им во время кампании, особенно касающейся отношений с Россией, очень сильно преувеличена". "Трамп просто переговорщик. Я думаю, что сейчас он ведет переговоры", - пишет колумнист. По мнению Вуда, "мы просто наблюдаем за жесткой линией, продемонстрированной Кремлю перед тем, как будет заключена сделка. Трампу нравится действовать с позиции силы. Он любит, чтобы у него на столе были карты, от которых он может отделаться, если потребуется". "Нет, я не думаю, что у нас будет война с Россией, - заключает автор. - Как бы то ни было, Трамп отстоит нашу безопасность, наши интересы и наших союзников. Он не будет заниматься умиротворением. Он заключит сделку, которая выгодна для Америки". Источник: The Washington Times