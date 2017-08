30 августа 2017 г. Эдуард Лозанский | The Washington Times Украинский кризис: есть ли выход? "Не готовимся ли мы к войне с Россией из-за Украины? Такое впечатление складывается, когда вы видите в новостях, как морская пехота США регулярно организует симуляции сражений с русскоговорящими повстанцами", - пишет в The Washington Post Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. По словам автора, "это происходит в Северной Каролине и Германии, но предполагаемая страна - это Украина, где некие американские военные силы организовали боевой тренировочный центр, укомплектованный украинским личным составом, и, по сообщениям, могут создать целую бригаду". "В то время как Пентагон, Госдепартамент и Конгресс добиваются продажи "смертоносного оборонительного оружия" Украине, ВМФ США создает в бывшем российском черноморском порте Очаков (ныне находится на Украине) центр "для обеспечения гибкого морского потенциала для полного спектра военных операций", - говорится в статье. "Это, несомненно, выглядит как приготовления к войне", - отмечает Лозанский. "Неясно, чего сторонники поставок смертоносного оружия хотят добиться, кроме как резкой эскалации конфликта, - продолжает автор. - Российский президент Владимир Путин твердо дал понять, что, независимо от того, насколько Украина повышает ставки в военном плане, Россия способна ее превзойти и сделает это". "И что тогда? Ввяжется ли Америка в реальные действия? - задается вопросом колумнист. - Судя по слишком разгоряченной антироссийской риторике в Вашингтоне, это не исключено". "Конечно, можно винить во всем Путина, но остается вопрос: есть ли выход из этого кризиса?" - пишет Лозанский. Главный редактор журнала The American Conservative Роберт Мерри пессимистически настроен касательно того, может ли президент [Трамп] в свете яростного сопротивления двухпартийного истеблишмента выполнить свое обещание добиваться сотрудничества с Москвой по глобальным вопросам и реализовать "резкий поворот в американо-российских отношениях - положить конец наступлению с целью окружения, ограничить враждебную риторику, отойти от экономических санкций и предпринять серьезные усилия, чтобы работать с Россией над болезненными досье по Сирии и Украине". Как передает Лозанский, Мерри полагает, что инициатива Трампа по России, видимо, приказала долго жить - антироссийские элиты взяли верх. "Если дела обстоят именно так, это означает, что война неизбежна, - говорится в статье. - Отсюда и приготовления, которые мы видим". "Но, как говорится, еще не вечер, - продолжает Лозанский. - Трамп предсказал, что он войдет в историю как величайший президент США всех времен. Чтобы заслужить эту почесть, он должен довести до выполнения свои предвыборные обещания, то есть спасти нас от третьей мировой". Источник: The Washington Times