В Германии начинается судебный процесс над медицинскими мошенниками из России

В эту среду в немецком Дюссельдорфе начинается судебный процесс о мошенничестве при оказании медицинских услуг, сообщает газета Die Welt.

Прокуратура Германии выдвинула обвинение в мошенничестве в составе банды против девяти человек. Большая часть обвиняемых, по данным суда, - выходцы из России и с Украины. Четверо их них находятся в следственном изоляторе. Обвинительные тома занимают 1,1 тыс. страниц.

Ущерб, нанесенный этой группой лиц, оценивается минимум в 8,5 млн евро. Обвиняемые обманным путем получали деньги от страховых медицинских компаний за невыполненные или выполненные не в полной мере услуги.

В ходе обыска, помимо несколько сотен картонных коробок с документами и сохраненной на электронных носителях информации, были изъяты два автомата Калашникова и еще две единицы полуавтоматического оружия с боеприпасами, сообщает корреспондент.

Всего в Германии под подозрением в незаконном обогащении оказались 230 служб по уходу за больными, добавляет Die Welt.