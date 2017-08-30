Олимпийская чемпионка завершает карьеру из-за анорексии

Спустя три года после победы на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году "звезда Игр фигуристка Юлия Липницкая, по всей видимости, оказалась на грани своих физических и психических сил", пишет спортивный обозреватель немецкой газеты Die Welt Кристиан Витт. О прекращении карьеры заявила мать спортсменки Даниэла Липницкая. По ее словам, дочь страдает анорексией.

Липницкая, как напоминает издание, получила золотую медаль в командных соревнованиях всего в 15 лет. Последний раз столь юная спортсменка добилась аналогичных результатов только на Олимпиаде 1936 года.

Уход из спорта, как говорится далее, связан, в том числе, и с тем, что продолжавшееся три с половиной месяца лечение, как заявила Даниэла Липницкая новостному агентству ТАСС, не дало ни положительного результата, ни каких-либо изменений.

Также определенную роль сыграл и появившийся после получения медали "постоянный стресс" Липницкой по поводу чрезмерных ожиданий болельщиков, вызванных, в том числе, похвалой Путина. В результате Липницкая, по всей видимости, начала реагировать на подобные ожидания нарушением пищевого поведения.

Фигурное катание - вид спорта, не способствующий здоровому питанию. Как отмечает журналист, "ради поддержания правильного веса, необходимого для высоких и длинных прыжков, быстрых вращений и сложных фигур, спортсменам приходится терпеть жесткие лишения". К примеру, легендарная немецкая спортсменка Катарине Витт уже после завершения своей спортивной карьеры рассказывала, что порой ей приходилось съедать всего по половине яблока.