30 августа 2017 г. Филип Аллен Лаковара | The Washington Post Как право даровать помилование может покончить с президентством Трампа "Помилование, дарованное президентом Трампом бывшему аризонскому шерифу и нарушителю прав человека Джо Арпайо, поднимает вопрос, сможет ли президент безнаказанно помиловать людей, которых зацепило расследование отношений штаба Трампа с Россией, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер III. На основании моего опыта изучения права даровать помилование в ходе расследования Уотергейтского скандала я полагаю, что ответ: "нет", - утверждает в The Washington Post бывший помощник заместителя министра юстиции Филип Аллен Лаковара, служивший советником специальных прокуроров по Уотергейтскому делу Арчибальда Кокса и Леона Яворского. "Почти наверняка решение президента превентивно помиловать каждого, кого зацепило расследование Мюллера, будь то бывший начальник избирательного штаба Пол Манафорт, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн или Дональд Трамп-мл., было бы эффективным и избавило бы помилованных от преследования, по крайней мере, на федеральном уровне, - говорится в статье. - Поэтому Трамп может соблазниться и использовать этот механизм, чтобы выпутаться из того, что он насмешливо называет "это русское дело". Однако дарование помилования своим друзьям, соратникам и родственникам может оказаться опасным путем для Трампа, сделав его еще более уязвимым на уголовном и политическом уровнях. Президент может даровать помилования, но Конгресс и федеральный прокурор уполномочены определять, не является ли использование этого права нарушением конституционных и законодательных норм. "Самое очевидное ограничение - это полномочие Палаты представителей определять, не является ли попытка задушить расследование уголовных преступлений приближенных президента нарушением, которое представляет собой повод для импичмента", - говорится в статье. "Хотя импичмент остается маловероятной политической перспективой в данный момент, так же было во время Уотергейта - до тех пор, пока "бойня субботнего вечера" (увольнение президентом Никсоном нескольких чиновников, расследовавших Уотергейтское дело, и роспуск им соответствующей комиссии. - Прим. ред.) не изменила столь резко политический ландшафт. Решение Трампа помиловать близких друзей и соратников за любое соучастие в сговоре с враждебной иностранной державой может вызвать похожий пожар с сопоставимыми политическими последствиями", - утверждает Лаковара. Источник: The Washington Post