30 августа 2017 г. Чарльз Роллет | The Wall Street Journal Что стоит на повестке дня новой космической колонии? Дебаты о налогах "Создать государство в космосе довольно трудно. Предстоит спланировать колонию на земной орбите, решить вопрос со снабжением и техническую проблему отправки туда тысяч людей", - пишет The Wall Street Journal. "Масштаб человеческих усилий проясняется для российского бизнесмена и ученого Игоря Ашурбейли, который в прошлом году попал в заголовки газет со своим планом мирной демократической утопии под названием Асгардия над стратосферой", - пишет автор статьи Чарльз Роллет. Больше 300 тыс. человек из 217 стран и регионов записались в асгардцы через интернет, и 110 тыс. из них теперь официально стали гражданами, говорится в статье. "В то время как возвышенный план Ашурбейли включает в себя запуск "космических ковчегов" на нижнюю орбиту Земли к 2025 году, он оказался в центре земных споров среди своего народа о таких досадных деталях, как конституция космического государства и потенциальные налоги", - пишет автор. "Не говоря уже о перспективе нехватки женщин", - добавляет журналист. "Перед стартом инженер советской школы хочет, чтобы ООН признала Асгардию страной", - говорится в статье. "Ашурбейли, которому принадлежит промышленная компания, оцениваемая им в 200 млн долларов, утверждает, что он настроен совершенно серьезно. Он является единственным финансистом и платит примерно 50 людям, управляющим делами Асгардии. Он планирует оплатить запуски с помощью краудфандинга", - пишет издание. "В число горячо обсуждаемых тем входят преимущества установления дипломатических отношений с внеземными обитателями, вопрос о том, следует ли принимать у себя беженцев, и роль, которую должны играть криптовалюты", - сообщает газета. "Самые большие расхождения вызывает конституция Асгардии, которую написали Ашурбейли и его советники", - говорится в статье. "Я бы сказал, что сообщество очень разобщено", - говорит 58-летний Крис Хокс, учитель из Престона, Англия, который присоединился к Асгардии, потому что ему нравится идея "перезагрузки общества". Хокс говорит, что конституция предоставляет слишком много полномочий Ашурбейли, провозглашая Асгардию "космическим королевством" и наделяя его обширными полномочиями для определения состава могущественного Высшего космического совета. "Конституция гласит, что уплата налогов является добровольной", - сообщает автор. Асгардия будет добиваться признания со стороны отдельных стран перед запуском в космос, говорит директор находящейся в Вене НКО "Асгардия" Лена Де Винне. Этот процесс начался с поздравительных посланий новоизбранным лидерам, таким как французский президент Эммануэль Макрон. Конституция Асгардии доступна на 12 языках, и в ней говорится, что она "будет стремиться к единому асгардскому языку", что является предметом интенсивного обсуждения среди асгардцев с предложениями, варьирующими от эсперанто до смеси китайского и английского языков. Источник: The Wall Street Journal