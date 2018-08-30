Почему ФБР и Мюллер расследуют вопрос о "подозрительных" транзакциях российских дипломатов

Когда несколько месяцев назад BuzzFeed News сообщило о десятках подозрительных финансовых транзакций российских дипломатов, проживавших в Вашингтоне, официальный представитель МИД России осудила это издание, назвав его "инструментом американских разведслужб", и уверяла, что транзакции были совершенно заурядным явлением, отмечают журналисты BuzzFeed News Джейсон Леопольд и Энтони Кормьер.

Издание пишет: "Однако новые документы демонстрируют, что инспекторы из американских банков изучали финансовую деятельность посольства глубже, чем было известно прежде. Они также раскрывают, почему инспекторы сочли подозрительными две транзакции".

В середине 2017 года, когда американские правоохранительные органы расширили свое расследование российского вмешательства, сотрудники обратились за помощью в Citibank, клиентом которого было российское посольство в Вашингтоне, пишет издание. По словам авторов, банковские служащие наткнулись на платеж экс-послу РФ в США Сергею Кисляку, который сочли подозрительным.

"Спустя 10 дней после выборов посольство выписало экс-послу чек на 120000 долларов. Чек был помечен как "фонд заработной платы". Кисляк положил деньги на свой текущий счет в Citibank, а затем отправил средства электронными переводами в Россию в два приема - по 60000 долларов. Теперь новые документы демонстрируют, что выплата 120000 долларов - предположительно его зарплата за 2016 год, выплаченная единовременно, - более чем в два раза превышала выплаты, которые посольство переводило Кисляку последние два года", - говорится в статье.

По словам авторов, Кисляк не ответил на просьбу о комментариях для статьи. Официальный представитель посольства РФ в Вашингтоне не стал отвечать на вопросы о транзакциях, но во вторник прислал изданию заявление.

"Мы не будем комментировать какие-либо конкретные имена и цифры, упомянутые в статьях BuzzFeed, - написал официальный представитель Николай Лахонин. - Все транзакции, которые проводились через американскую финансовую систему, полностью соответствуют законодательству Соединенных Штатов. Мы считаем факт таких публикаций нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, где оговариваются основополагающие принципы обязательств принимающего государства перед иностранными миссиями".

Издание также рассказывает о необычной, по его мнению, просьбе насчет банковского счета российского посольства, который использовался для оплаты счетов ЖКХ и конторских издержек: "25 января 2017 года, менее чем через неделю после того, как Трамп принес присягу, когда менеджер по отношениям с клиентами Citibank пришел в здание дипломатического представительства с ежегодным рабочим визитом, сотрудники посольства попросили снять 150000 долларов наличными".

"Деньги, сказали менеджеру Citibank сотрудники посольства, планировалось использовать на выплату зарплаты сотрудникам, которые в декабре 2016 года были переведены из Америки в другие страны. У банковского служащего возникли подозрения, так как президент Обама незадолго до этого выслал 35 оперативников российской разведки в ответ на вмешательство в выборы 2016 года. И потому менеджер Citibank потребовал от россиян предоставить больше информации, как демонстрируют документы, поинтересовался именами лиц, которые должны были получить 150000 долларов, и тем, почему им необходимы наличные в Америке, если учесть, что сотрудники уже вернулись в Россию. Сотрудники посольства так и не ответили", - говорится в статье.

"В феврале 2017 года российское посольство аннулировало просьбу о снятии денег, сообщив Citibank, что вопрос "решен в России", - пишет издание.