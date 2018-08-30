Как на самом деле работает российская пропаганда в XXI веке

Российское правительство тайно финансировало ряд, казалось бы, независимых новостных сайтов в Восточной Европе, чтобы публиковать предписанные Кремлем материалы, сообщают журналисты BuzzFeed Хольгер Роонемаа и Инга Спринге.

О схеме стало известно из чатов в Skype и документов, полученных BuzzFeed, эстонской газетой Postimees и проводящим журналистские расследования изданием Re:Baltica, уточняют авторы.

В начале октября 2014 года Александр Корнилов - член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии, которую эстонская контрразведка считает инструментом внешней политики Кремля, - дал интервью Delfi.lt о запуске трех новых сайтов в странах Балтии под названием Baltnews. Он сообщил, что это будут независимые порталы, избегающие политики. Но в действительности они получали финансирование и указания из Москвы, от одного из крупнейших государственных информагентств, пишут авторы статьи.

Журналисты приводят выдержки из чата в Skypе, где сотрудник агентства "России сегодня" (владельца Sputnik и "РИА Новости") указывает Корнилову придерживаться списка одобренных тем. "Сань, привет! У меня есть задача. Каждый день нужно освещать три из пяти тем, которые мы предложим", - писал Корнилову Александр Связин в июне 2015 года.

Вскоре после запуска сайтов Baltnews в октябре 2014 года Связин, указанный как автор на ряде сайтов Sputnik в Восточной Европе и Центральной Азии, сказал Корнилову присылать еженедельные сообщения о предстоящих примечательных событиях. Он пояснял: "О главных предстоящих событиях на следующей неделе. Ну, типа "во вторник заседание правительства, в среду правительство уходит в отставку, в четверг визит Обамы, в пятницу еще что-то..."

18 декабря Связин сообщил Корнилову о другом задании. "Нам дали команду опубликовать пять соцопросов о Европе, которые провела европейская компания по заказу флагмана ["РИА Новости"]. Опубликованные материалы должны включать в себя подробные комментарии экспертов. Оставайся на связи, я немного позже пришлю материал", - сказал он.

"В первом опросе, который опубликовал Корнилов, говорилось, что почти половина жителей Великобритании, Франции и Германии хотят, чтобы ЕС был более независим от США. Во втором - что большинство европейцев не считают, что ЕС независимо принимал решение о санкциях против России. В третьем - что среди европейцев растет обеспокоенность по поводу уровня зависимости ЕС от США", - передают журналисты BuzzFeed.

Возвращаясь к списку тем, освещения которых требовали в "России сегодня", авторы статьи сообщают, что первый такой список включал в себя расширение санкций против России, вопросы о возможном выходе Греции из еврозоны и встречи Путина на Петербургском экономическом форуме. С начала июля 2015 года некоторые темы сопровождало слово "обязательно" в скобках. "Обязательными темами зачастую были те, что демонстрировали напряженность в ЕС или США, а также те, что касались конфликта на востоке Украины и Крыма", - информируют журналисты.

"Схема была следующей: деньги переводились через компании-пустышки за пределами России, непосредственные редакционные указания поступали по Skype, а сайты докладывали об опубликованных ими новостях. Также они покупали просмотры и тестировали покупку комментариев у российских фабрик троллей, чтобы повысить показатели", - сообщают Роонемаа и Спринге.

Истинная сущность сайтов стала известной из уголовного расследования в отношении Корнилова по обвинениям в неуплате налогов и подделке документов. Осужден был не Корнилов лично, а созданная им НКО, поскольку эстонское законодательство позволяет выносить приговор компаниям и другим учреждениям. Корнилов основал НКО под названием "Альтмедиа", призванную представлять русскоязычных жителей страны, в 2010 году. На вопрос BuzzFeed Корнилов заявил, что больше не работает с Baltnews и не готов отвечать на вопросы журналистов по поводу этих сайтов. "Мне это больше не интересно", - сказал он.

"Первый контракт насчет сайтов "Альтмедиа" подписала 18 августа 2014 года с нидерландской организацией Media Capital Holding BV, которая через несколько подставных компаний принадлежит "России сегодня". После этого "Альтмедиа" стала отвечать за "создание и продвижение медиа-проектов в Эстонии и странах Балтии", - пишут авторы BuzzFeed.

По данным налоговой проверки, "Альтмедиа" получила в сумме 91400 евро пятью отдельными ежемесячными платежами: четыре - от Media Capital Holding и один - от зарегистрированной на Кипре компании Barsolina Ventures.

"В начале 2015 года "Альтмедиа" начала отправлять Barsolina Ventures ежемесячные отчеты о трафике, в том числе заголовки самых читаемых новостей. В отчетах, которые не были подписаны, упоминается новый контракт от 1 января 2015 года. В рамках сделки Barsolina Ventures платила "Альтмедиа" 11,4 тыс. евро ежемесячно. Эта договоренность существовала по 2016 год - это последний год, указанный в документах. Судя по информации из открытого доступа, "Альтмедиа", похоже, продолжала получать такое финансирование до весны этого года, когда "Россия сегодня" завязала с операцией", - сообщают Роонемаа и Спринге.

Журналисты продолжают: "Следующей компанией, заключившей соглашение с "Альтмедиа", была SPN Media Solutions DOO Beograd, зарегистрированная в Сербии. Документы из сербского реестра предприятий показывают, что она была создана 31 марта 2015 года ООО "Медиа Капитал" - очередной компанией, через различных посредников принадлежащей "России сегодня".

"Согласно финансовым отчетам самой компании, у нее нет сотрудников. Но в 2015, 2016 и 2017 годах ее годовой оборот составлял около 3,5 млн евро, при этом все доходы поступали с "внешних рынков". Согласно сербскому реестру предприятий, с момента основания компании у каждого из ее менеджеров были представленные в реестр паспорта, указывающие на их российское гражданство", - пишут авторы статьи.

"У SPN Media Solutions интересы есть не только в Эстонии, - отмечают журналисты. - В июльском постановлении украинского суда, полученном BuzzFeed, цитируется заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что та же компания тайно финансировала украинское отделение "РИА Новости".

"Замглавы СБУ Виктор Кононенко в мае заявлял, что сербская компания ежемесячно переводила 53 тыс. евро украинским компаниям, направлявшим деньги отделению российского информагентства. "Глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в мае был арестован СБУ по обвинению в госизмене и ведению информационной войны против Украины в интересах России", - говорится в статье. В решении суда он обвиняется в размещении и распространении 16 антиукраинских статей, направленных на разделение украинского общества, создание сепаратистских настроений и разжигание межнациональной розни.

Журналисты BuzzFeed продолжают: "Главным редактором Baltnews.lt до 1 июня этого года был Анатолий Иванов, и финансовые данные его НКО "Евразийская Медиа Лаборатория" показывают, что он получал значительное финансирование от Barsolina Ventures. Согласно отчетам из литовского реестра предприятий, за три года "Евразийская Медиа Лаборатория" получила порядка 500 тыс. евро".

"Логи чатов в Skype также показывают, что на протяжении нескольких лет эстонский Baltnews поднимал себе трафик, покупая фейковых уникальных посетителей у различных российских компаний, предоставляющих такую услугу. Друг и помощник Корнилова Александр Дорофеев обратился к одной из подобных компаний уже в октябре 2014 года, в тот же месяц, когда был запущен Baltnews.ee. Для чего ему понадобилось повышать данные трафика, Дорофеев не сказал", - пишут Роонемаа и Спринге.

В компании "Раскрутка сайтов" Дорофееву сообщили, что миллион просмотров будет стоить 10990 рублей. В основном заказы подавались по электронной почте или через сайт, но иногда напрямую по Skype. 18 февраля 2016 года он попросил о 20 тыс. просмотров на пять дней для четырех материалов. Один из них был озаглавлен: "Помощь НАТО Эстонии может опоздать", другой касался местного ультраправого политика, обещающего бороться с беженцами.

"Сообщения из Skype показывают, что на поддельных посетителях Дорофеев не остановился: он также платил фабрике троллей за поддельные комментарии под конкретными статьями. Цена комментария составляла 9 рублей", - сообщают авторы.

В беседе с BuzzFeed Дорофеев отрицал, что покупал просмотры и комментарии. "Я писал и публиковал новости, которые мне казались важными и интересными", - сказал он. На вопрос о чатах в Skype, показывающих его причастность к искусственному повышению трафика, Дорофеев ответил, что у него может быть билет на Луну, но "это не доказывает, что я там действительно был".

В 2016 году после неприятностей с эстонской налоговой и полицией Корнилов сменил НКО, с помощью которой руководил Baltnews, и вместо "Альтмедиа" стал использовать Baltnewsmedia. Согласно ее финансовой отчетности, в 2016 году Baltnewsmedia получила пожертвований на 136800 евро. Источник пожертвований не указан, но они составляют точно 11,4 тыс. евро ежемесячно, а именно такую сумму Barsolina Ventures платила "Альтмедиа". "В 2017-м пожертвования увеличились до 155508 евро", - говорится в статье.

Латвийский сайт Baltnews адресовал все вопросы пресс-службе "России сегодня". "Отправленные туда письма остались без ответа", - информируют журналисты BuzzFeed.