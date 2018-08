30 августа 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Почему Россия не отступает перед лавинообразными американскими санкциями "Россияне живут при постоянно нарастающих санкциях США уже более четырех лет. Для многих это стало неприятным жизненным фактом, подобно московской погоде", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Многое изменилось с тех пор, как США и их западные союзники ввели масштабные экономические санкции против дружественных Кремлю российских олигархов и государственных корпораций в 2014 году", - отмечает автор статьи. "...Все эти волны американских санкций, кажется, были направлены против практически всего, что делает Россия или предположительно делает, по всем статьям. По сути дела, если Россия захочет убедить США в том, что ее поведение изменилось в достаточной степени для снятия санкций, нам придется согласиться полностью пересмотреть нашу внешнюю политику, признать, что мы были неправы во всем, и, что и говорить, сдаться. Возможно, это слишком много для любой страны, но особенно России", - считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике". По мнению Лукьянова, Россия мало что может сделать в ответ США. Но одновременные попытки Америки подвергнуть санкциям Иран и Турцию, угрожая при этом европейцам "вторичными санкциями", если они не будут выполнять требования США, создают много новых возможностей для России снискать сочувствие других стран и обойти американские санкции, которых не было четыре года назад. "В Москве настроение, в основном, заключается в том, что мы должны быть терпеливыми, мудрыми и должны это пережить", - говорит он. "Главным ответом России, кажется, стал экономический аналог круговой обороны", - пишет Уэйр. ЦБ избавился от большей части облигаций американского казначейства и запасается золотом. Благодаря растущим ценам на нефть стране удалось пополнить валютные резервы до 450 млрд евро, а также восстановить Фонд национального благосостояния. Сельскохозяйственный сектор страны растет, отчасти из-за санкционной войны и контрсанкций. Чтобы защититься от вероятного отключения от международной системы банковских переводов SWIFT, Россия разработала собственную независимую сеть для обхода интернациональных платежных систем. "В России есть много причин для общественного недовольства, но санкции только помогают Путину, - говорит Сергей Марков, бывший советник Путина. - Если история чему-нибудь учит, то тому, что русские всегда объединяются для противостояния внешнему давлению. Это у нас получается лучше всего". Источник: The Christian Science Monitor