Порно, секс-игрушки, кокаин, девушки по вызову: грязная правда о жизни в Atlantic Records

"Просмотр порнофильмов в офисе, фаллоимитаторы в качестве декора и топ-менеджеры, хвалящиеся размерами своих мужских достоинств: такой была индустрия звукозаписи до эпохи MeToo", - пишет журналист Daily Mail Дэниэл Бейтс. Издание опирается на воспоминания бывшего топ-менеджера Atlantic Records Дороти Карвелло, которая скоро выпустит книгу "Ради хита - все что угодно: история женщины, которая была менеджером по работе с артистами и репертуару и осталась жива в музыкальной индустрии" (Anything for a Hit: An A&R Woman's Story of Surviving the Music Industry). Автор напоминает, что Atlantic Records открывала и издавала записи легендарных музыкантов: Рэя Чарльза, Rolling Stones, Led Zeppelin и Ареты Франклин.

В 24 года Карвелло устроилась секретаршей к Ахмету Эртегюну, основателю Atlantic Records. "Этот музыкальный магнат вел упорядоченный образ жизни: каждый вечер - 14 порций водки с тоником, 4 дорожки кокаина, две самокрутки с марихуаной и уйма женщин. И каждое утро Карвелло должна была очищать его одежду от остатков наркотиков и блевотины, а также выяснять, в каких клубах он оставил свои кредитные карты", - говорится в статье.

Газета так излагает содержание книги Карвелло: "Она подробно рассказывает, как три года была сотрудницей этого топ-менеджера шоу-бизнеса: организовывала ему свидания, выполняла его требования, продиктованные наркотическим угаром, подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего начальника и коллег".

Эртегюн, уроженец Турции, основал Atlantic Records в 1947 году, фирма стала одним из самых успешных независимых лейблов звукозаписи в США.

"Эртегюн, могущественный деятель своей индустрии, даже считался "названым отцом" Мика Джаггера, а журнал Rolling Stone в 2007 году в статье, опубликованной после его смерти, тактично назвал его "бонвиваном, исколесившим всю планету. Но Карвелло, с точки зрения молодой женщины, которая пыталась сделать карьеру в 1987 году, рисует портрет Эртегюна совсем иными красками - пишет, что с головой окунулась во "что-то среднее между цирком и оргией", где "началась битва за мою душу". Атмосфера в офисе напоминала сцены из сериала "Калигула": всюду висели фаллоимитаторы, кляпы и садомазохистские секс-игрушки, а с верхних уровней руководства распространялась культура "токсичного мачизма", - говорится в статье.

"Карвелло рассказывает, что в одну из первых недель работы села в лифт вместе с двумя топ-менеджерами мужского пола, а те, пока лифт шел, стянули с нее юбку", - пересказывает издание книгу.

В три часа ночи ей звонил Эртегюн, требуя достать ему водки, стриптизершу или проститутку.

"Хуже всего", пишет она, был, вероятно, рекламный отдел Atlantic Records, где она как-то застала двух топ-менеджеров за просмотром японского порнофильма, причем в их компании сидел один из самых знаменитых артистов фирмы и ел китайскую еду", - говорится в статье.

"Всякий раз, когда кто-то из артистов Atlantic приезжал в город, Эртегюн звонил Карвелло - мол, "достань девок", и она искала в своей картотеке тех, кто был "готов, мог и хотел" поучаствовать в развлечениях", - говорится в статье.

Карвелло пишет, как однажды возила документы на подпись Эртегюну в нью-йоркский отель. "Когда он открыл дверь, она увидела в глубине комнаты кабинетный рояль, трех полуобнаженных женщин, стол, заваленный кокаином, и несколько бутылок водки. Она опустила глаза, но Эртегюн сказал ей: "Подними голову, возможно, ты увидишь что-нибудь, что тебе понравится", - пишет издание.

Карвелло пишет, что ее раздирал внутренний конфликт: она видела, что женщин тут "используют, как одноразовые носовые платки", но считала, что осуществила свою мечту: она отвечала на телефонные звонки таких людей, как Мик Джаггер и Джимми Пейдж, участвовала в вечеринках вместе с ними.

В 1988 году она стала первой женщиной на посту менеджера по работе с артистами и репертуаром в Atlantic Records.

"Однако, будучи женщиной, она всегда раболепствовала перед мужчинами и становилась орудием их капризов, иногда переходивших в рукоприкладство", - говорится в статье. Однажды, после неудачного концерта группы Skid Row Эртегюн в бешенстве так стиснул ей руку, что у нее треснула кость, как позднее показал рентген.

Несколькими месяцами ранее Эртегюн стал лапать Карвелло руками, "словно осьминог", как она пишет.

"При другом инциденте, когда они возвращались домой на вертолете, Эртегюн насильно раздвинул ей ноги и обнаружил, что она надела под юбку шорты на случай, если он снова попробует к ней прикоснуться", - говорится в статье.

"Домогательства вызывали у Карвелло острые панические атаки, но она винила в них себя, а не своего начальника-извращенца", - пишет издание.

Карвелло рассказывает о том, как переспала с экс-вокалистом INXS Майклом Хатченсом. Они "перепробовали первые 8 поз "Камасутры" так, словно это ничто", пишет она.

Затем Карвелло обнаружила, что в компании к ней относятся несправедливо. "Она пишет, что новичка Тоби Эммерлиха повысили по службе в обход нее, потому что он был мужчина, а ее бонус за контракт со Skid Row составил 1500 долларов, в то время как ее коллега-мужчина получил 20 тыс.".

Терпение Карвелло лопнуло, когда ее коллега Джейсон Флом позвал ее: "Милочка, сядь ко мне на колени".

Она подала на Флома официальную жалобу. Но Эртегюн велел ей извиниться перед Фломом, а не наоборот. "Он заявил ей, что она обязана уволиться по собственному желанию, а иначе будет уволена. Так закончилась ее работа в Atlantic Records", - говорится в статье.