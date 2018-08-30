Как климатические изменения портят нашу еду

Больше диоксида углерода в воздухе, меньше питательных веществ в продуктах: гарвардские ученые выяснили, какое воздействие на качество продовольственных культур оказывает "парниковый эффект", передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно результатам их исследований, повышающаяся концентрация CO2 в воздухе приводит к снижению важных для здоровья веществ в пище, что может в перспективе привести к их недостатку в организме. "Некоторые базовые продовольственные культуры, такие как рис и пшеница, уже к 2050 году из-за увеличения концентрации диоксида углерода, предположительно, будут содержать на 3-17% меньше железа, цинка и белка".

Как удалось выяснить ученым, климатические изменения влияют на качество агрокультур напрямую и косвенно. "С одной стороны, изменения климата приводят к неурожаям и неудовлетворительному качеству, с другой - СО2 напрямую сказывается на образовании в пище питательных веществ". О результатах своих исследований ученые сообщили на страницах издания Nature Climate Change. По мнению исследователей, сотни миллионов человек - прежде всего в Африке и Юго-Восточной Азии, в Индии и на Ближнем Востоке - могут испытать на себе последствия нехватки этих веществ в организме, говорится в статье.

"Это не считая тех, кто уже ощущает последствия нехватки питательных веществ и чья ситуация может ухудшиться", - говорит в беседе с AFP Мэттью Смит из Гарвардского университета.

По мнению ученых, 175 млн человек будут испытывать нехватку цинка, от которой пострадают прежде всего дети, которые оказываются более подвержены малярии и легочным инфекциям.

Кроме того, сообщает издание, "122 млн человек в результате повышения концентрации СО2 получат с пищей меньше белка, необходимого для роста и развития. Более миллиарда человек ощутят нехватку железа. У женщин это может в крайнем случае привести к гибели во время родов". По данным ВОЗ, говорится в заключение, сегодня от недостатка тех или иных веществ в организме страдают более 2 млрд человек.