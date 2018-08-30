Остановите роботов-убийц!

Автономные оружейные системы сделают войну еще страшнее. Поэтому ООН должна запретить их, уверен постоянный автор Frankfurter Rundschau Дамир Фрас.

"Новая революция уже началась. И она может иметь самые серьезные последствия за всю историю военных действий. После изобретения копья, пороха и ядерной бомбы мы должны ответить на вопрос о том, должны ли вооруженные конфликты будущего вестись с помощью роботов - или лучше от этой идеи отказаться, поскольку с моральной точки зрения сомнительно перекладывать принятие решений о жизни и смерти на поле боя на компьютер", - пишет автор статьи.

"Автономные оружейные системы - сегодня многие страны развивают соответствующие технологии - это военная техника нового типа. (...) Однако война, которая будет вестись в режиме автопилота, без участия человека, - перспектива, способная повергнуть в ужас", - уверен журналист. Можно себе представить военное противостояние, когда роботы-убийцы встретятся с подобным себе противником. "Но так будет не всегда. Тот, кто будет обладать автономными оружейными системами, - будь то армия или группа террористов - попытается направить их и против людей, которые подобными системами не владеют", - уверен Дамир Фрас.

"Пришло время, чтобы международное сообщество задумалось о том, что делать с последствиями этой технологической революции. На этой неделе этот вопрос в Вене будут обсуждать 75 стран ООН", - пишет автор и выражает сомнение в том, что будет принято какое-то важное решение по этому вопросу.

"Примечательно при этом то, что развитие автономных оружейных систем происходило не с подачи оборонной промышленности, - продолжает журналист. - Гражданские компании давно поняли, какую прибыль может принести развитие робототехники и искусственного интеллекта. (...) Оставалось только ждать, пока о пользе этих технологий догадаются и военные".

"Апологеты автономных оружейных систем аргументируют свою позицию тем, что новое оружие сможет нивелировать риск для военных. Может, и так - но только применительно к отражению атак в воздухе, но не в случае с наступательными вооружениями", - говорится в статье.

А что будет, если техника ошибется и погибнут невинные люди? Кто будет нести в этом случае моральную ответственность? Какие последствия будет иметь применение этих систем для геополитической расстановки сил? Должны ли мы теперь смириться с мыслью, что террористы попытаются заполучить новое оружие? "Много вопросов - и ни одного ответа", - констатирует журналист.

До сих пор развитие военной техники приводило лишь к худшим последствиям, отмечает автор. "Вспомнить хотя бы войны начала XX века, когда оружие стало более современным, а медицина все еще использовала старые методы", - пишет он.

По мнению Дамира Фраса, некоторые промышленно развитые страны заинтересованы в автономных системах, в том числе, и в связи со старением собственного населения - все тяжелее пополнять ряды вооруженных сил молодыми военнослужащими. Однако он сомневается в том, что роботы-убийцы станут правильным ответом на этот вопрос.

"Вполне вероятно, что в будущем правительства будут легче решаться на военные вторжения, поскольку новые системы сократят риск для собственных военных", и общественное давление будет не таким сильным, говорится в статье.

"А поскольку одно общество не согласится отказаться от применения силы против другого общества, такие оружейные системы, как роботы-убийцы, должны быть запрещены во всем мире", - резюмирует автор.