30 августа 2018 г. Лилия Шевцова | Financial Times Путин, остерегись: россияне меняют свои взгляды на Запад Самая потрясающая российская новость сегодня - не о президентах Владимире Путине и Дональде Трампе. Она скорее о том, что простые россияне больше не хотят жить за стенами "осажденной крепости", ведя бесконечную войну с Западом, пишет политолог Лилия Шевцова в статье для Financial Times. В июне прошлого года, согласно опросу "Левада-центра", 59% россиян считали, что приоритетом российской внешней политики должна быть гарантия "мирного и безопасного существования" их страны. Только 19% были за "сдерживание Запада и США", а 14% хотели, чтобы Россия расширяла свое "влияние в мире", говорится в статье. Эти настроения, как представляется, усиливаются. В этом месяце, опять же согласно опросу "Левада-Центра", 68% россиян поддерживают сближение с Западом (а 21% выступает за то, чтобы Россия держала дистанцию). "Это может быть последствием снижения кремлевской антизападной пропаганды за время ЧМ летом. Тем не менее, стремление народа к нормализации отношений с Западом заметно уже в течение некоторого времени", - считает автор. "Кремль сталкивается с дилеммой. С одной стороны, ему необходимо развивать идею западной "угрозы", потому что у него нет другого источника легитимации. С другой стороны, он прекрасно осведомлен о последствиях дальнейшей конфронтации для российской экономики, будущее здоровье которой так сильно зависит от западного финансирования и технологий", - полагает Шевцова. Источник: Financial Times