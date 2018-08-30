"Имидж государя, который вступается за обездоленных, дал трещину"

Излюбленный трюк президента изображать себя политиком, не зависящим от своего технократического правительства, на сей раз не сработал - на фоне обсуждения пенсионной реформы рейтинг доверия Путину "упал до ничтожных 37%". Под гневом общественности Путин пошел на уступки, предложив ряд льгот. По мнению наблюдателей, Кремль боится последствий общественного недовольства. Однако обещанием смягчить реформу он лишает своих критиков аргументов, констатирует пресса: "Рейтинг доверия может снова поползти вверх. Систему Путина так просто не расшатаешь".

"Под непривычным давлением внутри страны Путин обещает смягчить повышение пенсионного возраста" - сообщает в заголовке The Washington Post.

"В последние недели отрицательная реакция общественности на план правительства по повышению в России пенсионного возраста, не менявшегося на протяжении большей части столетия, обнажила некоторые возможные трещины в фундаменте популярности Путина", - отмечает автор статьи.

Согласно изначальному предложению, пенсионный возраст был бы повышен до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Путин в непривычном телеобращении в среду заявил о сокращении нового пенсионного возраста для женщин до 60 лет. "Для мужчин уточненный возраст останется тем же, что в противоположность мировым трендам сохранит разницу в возрасте выхода на пенсию между мужчинами и женщинами", - передает Трояновский.

"В то же время Путин старался убедить россиян в том, что болезненные перемены по-прежнему необходимы, чтобы поставить экономику на более прочную основу. Не обвинив Запад, Путин преподнес изменения как неизбежное следствие повысившейся продолжительности жизни и низкой рождаемости", - сообщает журналист.

Это телеобращение было знаком того, что Кремль боится последствий общественного недовольства, невзирая на господство Путина в российской политике, пишет автор статьи. По словам аналитиков, несмотря на все могущество Кремля, Путин беспокоится о внезапных массовых протестах наподобие тех, что привели к свержению лидеров на Украине и в других частях бывшего СССР.

"Ответная реакция на пенсионный проект показала, что управление шаткой российской экономикой для Путина сопряжено с большими опасностями, чем его внешняя политика, - пишет Трояновский. - (...) Но решение повысить пенсионный возраст внезапно привлекло внимание общественности ко внутренним неурядицам в России, и рейтинг Путина упал до уровня, который в последний раз наблюдался непосредственно перед аннексией Крыма".

"Это был тот редкий случай, когда Путин обратился непосредственно к общественности, чтобы встать на защиту непопулярных мер. И это указало на проблемы, которые представляет для власти Путина вялый экономический рост в России, еще более подрываемый западными санкциями", - комментирует автор статьи.

Старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Путин попытался предстать в роли "отца нации". "Из-за пенсионной реформы он перестал быть просто символом. Люди сочли, что и он тоже несет ответственность за неверное решение", - сказал он.

"Владимир Путин идет на уступки по пенсионной реформе" - гласит заголовок французской La Croix. Автор статьи Оливье Таллес перечисляет ряд льгот, предложенных российским президентом: досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, сохранение льгот для отдельных профессий, таких как шахтеры, и введение карательных санкций для компаний, увольняющих работников предпенсионного возраста.

Наблюдатели говорят о "тактической" и "предсказуемой" мере главы государства с целью снизить общественное недовольство, вызванное объявлением о повышении пенсионного возраста. Противники реформы утверждают, что многие россияне, особенно мужчины (их средняя продолжительность жизни - 66 лет), вообще не смогут воспользоваться своей пенсией. На данный момент недовольство выражается главным образом в падении популярности Путина, достигшей 64% в июле по сравнению с 80% в мае, пишет издание.

"Владимир Путин осознает границы своей власти" - утверждает в заголовке немецкая Die Welt.

Гнев россиян по поводу повышения пенсионного возраста обратился против Кремля. "Путин, по всей видимости, принимал это в расчет - он всеми силами дистанцировался от планов своего правительства, в течение нескольких недель никак их не комментируя", - повествует автор статьи Павел Локшин.

"Этот излюбленный трюк президента представлять себя политиком, не зависящим от своего технократического правительства, на этот раз не сработал", - отмечает журналист. Рейтинг доверия Путину "упал до ничтожных 37%" - таким низким он был в 2011 году.

"Путин, скорее всего, не такой всесильный, чтобы реализовать изначальный вариант своей реформы - но для него это не станет политической катастрофой. Своим обещанием смягчить реформу он лишает своих критиков аргументов", - констатирует обозреватель.

"Президент Путин выступил в роли понимающего царя-батюшки, который сдерживает свое правительство технократов, властителя, имеющего душу, который печется о благе своего народа. Рейтинг доверия может снова поползти вверх. Систему Путина так просто не расшатаешь", - заключает издание.

"Будучи популистом, Путин способен распознать взрывную силу повышения пенсионного возраста - но в перспективе он сидит на бомбе замедленного действия" - полагает швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Социальные выплаты пенсионерам - центральный элемент путинской власти, и вопрос о них является исключительно взрывоопасным. Это выразилось в уступке Путина, ставшей симптомом того, что Россия находится в тупике, считает журналист Иво Мийнссен.

Пенсия, которой не хватает для существования, является в России лишь частью целого ряда социальных выплат и субсидий, предотвращающих жизнь в абсолютной бедности. Со времен Советского Союза они являются неотъемлемой частью патерналистского "общественного договора" между государством и обществом, благодаря которому люди закрывают глаза на коррупцию и несостоятельность политики. Если центральная власть поставит их под вопрос, то народ лишит ее своего доверия, рассуждает автор статьи.

Путин является популистом в достаточной степени для того, чтобы не ставить на карту основу своей власти. "Имидж государя, который вступается за стариков и малообеспеченных, дал трещину (...) Своими предложениями о смягчении реформы президент пытается обеспечить себе свободу маневра", - уверен журналист.

Уступки отодвинули восстановление пришедшей в упадок пенсионной системы на долгий срок. "Однако в государстве, где руководство ставит превыше всего политическую стабильность, перемены всегда представляют собой риск. Путин символизирует непрерывность. Поэтому он будет вести Россию дальше в направлении застоя", - заключает издание.

"Невыполнимая миссия Владимира Путина" - под таким заголовком опубликована редакционная статья Bloomberg.

"Перед Владимиром Путиным стоит огромная проблема. Он хочет обеспечить процветание россиянам к 2024 году, когда, согласно конституции, должен закончиться его президентский срок, но экономика ему больше не помогает. В этом неблагоприятном экономическом прогнозе виноват только российский президент", - пишет издание.

Редакция перечисляет проблемы России: западные санкции, отсутствие гарантий частной собственности и защиты частного предпринимательства, коррумпированный суд.

"На этом фоне даже разумная экономическая политика приобретает другой характер. Взять хотя бы российский план повысить пенсионный возраст - шаг, важный для долговременного экономического роста и финансовой стабильности любой страны со стареющим населением. Россияне обоснованно спрашивают: почему мы должны дольше ждать заработанные нами деньги, когда друзья президента обогащаются на государственных контрактах?" - говорится в статье.

"Советники Путина знают, что нужно делать. Экономическая программа, разработанная бывшим министром финансов Алексеем Кудриным - и созданная по распоряжению Путина - подчеркивает, что "экономический успех невозможен" без соблюдения законности и "справедливой и по-настоящему независимой" судебной системы. Однако эта фундаментальная составляющая отсутствует в собственном плане Путина", - подчеркивает издание.