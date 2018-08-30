Владимир Путин идет на уступки по пенсионной реформе

Повышение пенсионного возраста, о котором было объявлено в самом начале организованного в России ЧМ по футболу, остается крайне непопулярным. В конечном счете глава государства предложил изменить изначально запланированный пенсионный возраст для женщин, снизив его с 63 лет до 60, пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

Российский президент предложил досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, сохранение льгот для отдельных профессий, таких как шахтеры, и введение карательных санкций для компаний, увольняющих работников предпенсионного возраста, говорится в статье.

Наблюдатели говорят о "тактической" и "предсказуемой" мере главы государства с целью снизить недовольство, вызванное объявлением о повышении пенсионного возраста, которое было очень плохо встречено российским общественным мнением, указывает Таллес. Противники реформы утверждают, что многие россияне, особенно мужчины (их средняя продолжительность жизни составляет 66 лет), вообще не смогут воспользоваться своей пенсией. На данный момент недовольство выражается главным образом в падении популярности Владимира Путина, достигшей 64% в июле по сравнению с 80% в мае, по данным российского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ.

Призыв выйти на улицу, брошенный главным оппозиционером Алексеем Навальным, коммунистической партией, а также профсоюзами, не вылился в массовые митинги. Несколько сотен человек протестовало 1 июля во Владивостоке, Омске и Краснодаре, там, где митинги во время проведения ЧМ по футболу не были запрещены. Алексей Навальный, приговоренный в понедельник 27 августа к 30 суткам тюрьмы, также призвал к участию в митинге против этого законопроекта 9 сентября, в день региональных и муниципальных выборов в России, передает автор статьи.

Сегодня пенсионеры представляют собой четверть населения России. Среди пенсионеров подавляющее большинство - женщины, поскольку средняя продолжительность их жизни (77 лет) сильно превышает среднюю продолжительность жизни мужчин. Многие пенсионеры вынуждены работать в дополнение к своей скудной пенсии, оцениваемой в 12 тыс. рублей (165 евро). Большинство пенсионеров - собственники своего жилья, кроме того, они имеют в своем распоряжении дачу, где возделывают свой приусадебный садово-огородный участок, являющийся источником крайне необходимых сбережений, описывает журналист.

С 2000 по 2015 год уровень их пенсий ежегодно повышался на 10%, между тем, начиная с кризиса 2014 года, уровень их жизни стагнирует. Тем не менее, в большинстве своем пенсионеры по-прежнему голосуют за Путина на президентских выборах, а на парламентских - не колеблясь отдают свои голоса коммунистам, отмечает Таллес.