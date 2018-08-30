Сергей Кириенко, человек, который поднимается в тени Владимира Путина

Найдется немного российских чиновников, настолько скрытных и похожих на хамелеона, как Сергей Кириенко. Однако, несмотря на свои серые костюмы, тонкие очки и выражение прилежного ученика на лице, 56-летний первый заместитель руководителя администрации президента является восходящей звездой в галактике российской элиты. Причем до такой степени, что кремлинологи предрекают ему главную роль на небосводе после того, как Владимир Путин в 2024 году утратит конституционную возможность добиваться пятого президентского мандата, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Недавно в обстановке большой секретности глава государства наградил его званием Героя России - одним из главных знаков отличия в стране, хотя никто в точности не знает, с чем связана такая честь. Кириенко, занимавший пост генерального директора государственной корпорации "Росатом" с 2005 по 2016 год, способствовал разработке ядерного оружия последнего поколения, мощью которого хвалился Путин в своем последнем ежегодном обращении к народу, отмечает автор статьи.

"Я профессиональный менеджер, принятый на работу для осуществления конкретной задачи", - заявил Кириенко в 1998 году, после того, как Борис Ельцин уволил его с должности премьер-министра, которую он занимал лишь с марта по август 1998 года. Но двадцать лет спустя такая формулировка по-прежнему вполне актуальна, являясь залогом его политической долговечности, указывает Авриль.

"Для него политика - не что иное, как разновидность бизнеса, и наоборот. Это очень гибкий человек, который никогда не пойдет против ветра", - считает Вадим Прохоров, адвокат бывшей партии "Союз правых сил", где состоял Кириенко.

После "Росатома" Путин снова вернул Кириенко в Кремль в октябре 2016 года. "Он очень удобен для президента, с учетом того, что он не связан с другими царедворцами. Путин не любит людей, которые понимают его стратегию", - поясняет Глеб Павловский, бывший политический консультант Кириенко с 1998 по 2000 год.