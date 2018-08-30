Созерцательные каникулы Путина

Прежде чем встретиться лицом к лицу с народным гневом, вызванным пенсионной реформой, российский президент отдохнул в Сибири, совершая долгие прогулки и собирая грибы, пишет журналист французского издания Le Point Марк Нексон.

В 65 лет Владимир Путин остепенился. По крайней мере, на отдыхе. Этим летом никакого гарцевания на лошадях, полетов в воздухе. Никакого плаванья стилем баттерфляй в холодных реках, сплава на каяках, подводных погружений в поисках античных амфор. Даже никаких экспедиций по следам тигра или полярного медведя. На этот раз президент предпочел созерцательный формат. Он ходил в походы, с палкой в руках и биноклем на шее, одетый в куртку цвета хаки. Он пристрастился к сбору грибов, в восхищении стоял у молодой сосны и любовался спокойным озером с борта небольшой моторной лодки, описывает автор статьи.

Однако место отдыха осталось прежним: республика Тува, расположенная на юге Сибири, неподалеку от Монголии. Этот регион, прозванный "маленьким Тибетом", славится своими шаманами, обособленностью, дикой природой. Попутчик Путина тоже не меняется: 63-летний Сергей Шойгу, министр обороны и его партнер по хоккею, указывает журналист. Он не принадлежит к кругу приближенных Путина, родившихся в Санкт-Петербурге. Но фигурирует как один из самых лояльных его подчиненных. Бесценное качество в глазах бывшего офицера КГБ. До такой степени, что ходят слухи о том, что Шойгу может стать преемником Путина.

В этом году к двум друзьям присоединился еще один человек, являющийся столпом режима: 66-летний Александр Бортников, глава ФСБ, тоже в трекинговых ботинках для хождения по лесным тропам. Бортников - чистый продукт аппарата безопасности, сформировавшийся в Санкт-Петербурге, в 1975 году он поступил на службу в КГБ и уже десять лет возглавляет ФСБ, продолжает автор статьи. Он находится в центре всех интриг путинской эпохи.

Фотографии двухдневных президентских каникул, распространенные Кремлем, помимо прочего, нацелены на оживление популярности Путина. Потому что общественное мнение настроено довольно мрачно. По данным опросов ВЦИОМ, рейтинг Путина в течение трех месяцев снизился с 80% до 64%. Причина тому: пенсионная реформа, объявленная в день первого матча ЧМ по футболу, указывает Нексон.

Планируемое повышение пенсионного возраста вызвало всеобщее возмущение и многотысячные митинги по всей стране. Ситуация оказалась настолько напряженной, что 29 августа Путин выступил с телеобращением. И сделал уступку по одному пункту. Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин лишь до 60 лет. "Откладывать дальше пенсионные изменения было бы безответственно", - добавил Путин. Однако нет никакой уверенности в том, что этого окажется достаточно для усмирения общественного гнева, подытоживает журналист.