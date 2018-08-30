Будучи популистом, Путин способен распознать взрывную силу повышения пенсионного возраста - но в перспективе он сидит на бомбе замедленного действия

Социальные выплаты пенсионерам - это центральный элемент путинской власти, и поэтому вопрос о них является исключительно взрывоопасным с точки зрения политики. Это выразилось в уступке Путина, которая также является симптомом того, что Россия находится в тупике, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен.

Пенсия, которой не хватает для существования, является в России лишь частью целого ряда социальных выплат и субсидий, предотвращающих жизнь в абсолютной бедности. Со времен Советского Союза они являются неотъемлемой частью патерналистского "общественного договора" между государством и обществом, благодаря которому люди закрывают глаза на коррупцию, лишение граждан самостоятельности и несостоятельность политики. Если центральная власть поставит их под вопрос, то народ лишит ее своего доверия, рассуждает автор статьи.

Путин является популистом в достаточной степени для того, чтобы не ставить на карту основу своей власти, отмечает Мийнссен. "Имидж государя, который вступается за стариков и малообеспеченных, дал трещину: вплоть до самых отдаленных уголков страны протестующие обвиняют Путина в равнодушии к социальным вопросам. Своими предложениями о смягчении реформы президент пытается обеспечить себе свободу маневра", - уверен журналист.

Тем не менее, уступки отодвинули восстановление пришедшей в упадок пенсионной системы на долгий срок. В будущем государству придется тратить на нее еще больше средств из бюджета, чем сегодняшние 25%. "Эта обуза обострит конфликт политических интересов Путина, - полагает Мийнссен. - В период стагнирующих доходов России все тяжелее одновременно быть военной державой и обеспечивать социальный мир в стране".

"Однако в государстве, где руководство ставит превыше всего политическую стабильность, перемены всегда представляют собой риск. Путин символизирует непрерывность. Поэтому он будет вести Россию дальше в направлении застоя", - заключает журналист.