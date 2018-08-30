Восстановление Сирии - задача столетия

Война в Сирии не закончится еще долго - однако и сейчас становится ясно, что у власти в Дамаске останется диктатор Башар Асад. В руках у Европейского союза, США и стран Персидского залива есть только один рычаг, с помощью которого они могут оказать давление на режим, - это восстановление Сирии, пишут журналисты Der Spiegel Маттиас Гебауэр и Кристоф Сидов.

Данные о том, насколько дорого обойдется восстановление страны, расходятся. Так, по данным ООН, для того чтобы восстановить инфраструктуру Сирии до довоенного уровня, необходимо 300 млрд долларов. Асад в мае заявлял о 400 млрд долларов. Эксперты оценивают расходы на восстановление страны в 1,2 трлн долларов. Так или иначе, Сирия разрушена колоссально, констатируют авторы статьи. Чтобы устранить ущерб, причиненный войной, и восстановить дома и улицы, потребуется 10-15 лет.

Россия и Иран с помощью своих войск способствовали тому, чтобы Асад оставался у власти, и это обошлось достаточно дорого для обеих стран. В частности, Москва, по ее собственным данным, на сегодняшний момент потратила на свою военную кампанию в Сирии минимум 4 млрд долларов. Правительства России и Ирана мало заинтересованы в том, чтобы тратить на восстановление страны дополнительные миллиарды, уверены Гебауэр и Сидов.

Асад надеется на Китай, который еще в 2017 году пообещал предоставить 2 млрд долларов для реализации соответствующих проектов по восстановлению Сирии. Однако с тех пор мало что было сделано: правительство Си Цзиньпина всегда делало акцент на том, что принципиальным условием для инвестиций является стабильная Сирия.

Что касается Владимира Путина, то, по его мнению, финансировать восстановление страны должен Запад - и сделать это максимально быстро. Путин зашел еще дальше, отмечают журналисты: он считает, что необходимо как можно быстрее отменить жесткие санкции против сирийского режима, иначе Дамаск будет недееспособен. Ангела Меркель притормозила Путина, заявив, среди прочего, что ослабление санкционного режима возможно только для легитимного правительства. Тем не менее, Путин рассчитывает на то, что европейцы в итоге пойдут на уступки - в конце концов, страны ЕС хотят, чтобы сирийские беженцы как можно быстрее вернулись на родину.

Восстановление страны превосходит силы сирийского режима, продолжают Гебауэр и Сидов. Показательным здесь является город Хомс, который был освобожден от боевиков еще в 2014 году. За четыре года для восстановления города не было сделано почти ничего - все, в сущности, ограничивается реконструкцией зданий, имеющих символическое значение. Так, с помощью христианских организаций были восстановлены несколько церквей, а чеченский лидер Рамзан Кадыров финансирует через названный в честь своего отца Общественный фонд имени Ахмата Кадырова реконструкцию мечети Халида ибн Валида, говорится в статье.

Режим мало заинтересован в возвращении изгнанных жителей районов, некогда являвшихся бастионами боевиков, на родину и восстановлении их домов. Сам Асад еще год назад говорил о том, что, хотя Сирия и лишилась в войне своей инфраструктуры, но получила взамен "более здоровое и однородное общество", передает издание.

Изданный Асадом в апреле "указ номер 10" предоставляет правовое основание для того, чтобы оставить беженцев за дверью и лишить их собственности, говорится далее.

Правительство США на прошлой неделе отказалось выделять 230 млн долларов на программы стабилизации регионов, находившихся ранее под контролем ИГИЛ*. Вместо США о своей готовности предоставить 300 млн долларов заявили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

"Однако пока война в Сирии не закончится, все, что будет восстановлено в ближайшие месяцы, может быть вновь быстро разрушено", - констатирует Spiegel.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.