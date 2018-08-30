Ее письмо могло изменить мировую политику

"Она раскрыла содержание тайного документа АНБ о российском хакинге во время выборов в США - теперь Реалити Виннер считается изменницей родины", - пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Фредерик Обермайер.

Это письмо могло изменить мировую политику. Конверт был взрывоопасным: в нем находился сверхсекретный 5-страничный анализ американской разведывательной службы АНБ. В документе говорилось, что военная разведка России осуществила кибератаку на как минимум одну американскую компанию для того, чтобы получить информацию о программном обеспечении, которое должно было использоваться на президентских выборах в США. Кроме того, людям, ответственным за регистрацию избирателей, были направлены 122 электронных сообщения, с помощью которых на компьютеры получателей устанавливалось шпионское ПО. Отправителем письма с тайным документом была Реалити Ли Виннер, повествует издание.

Сейчас Виннер уже на протяжении 14 месяцев сидит в тюрьме, в глазах американских властей она является изменницей родины. Суд Джорджии приговорил ее к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

"Сначала Челси Мэннинг, затем Эдвард Сноуден, теперь Реалити Виннер. Их дела говорят о практически шизофреническом обращении США с информаторами, раскрывающими деятельность спецслужб: их разоблачения восхваляются многими, но сами они подвергаются преследованиям", - подчеркивает Обермайер.

Реалити Виннер, состоявшая на службе ВВС США и владевшая дари, фарси и пушту, подслушивала и переводила в штаб-квартире АНБ разговоры людей на другом конце света. Она помогала принимать решения о том, кого считать террористом, кого следует убить с помощью дрона, а кого нет. Виннер, пишет журналист, была важным "колесиком в американской военной машине".

После увольнения со службы Виннер работала в филиале АНБ в Джорджии и по-прежнему имела право знакомиться со сверхсекретными документами, в том числе и с тем 5-страничным анализом о предполагаемом влиянии на президентские выборы в США в 2016 году, который, как призналась Виннер, она тайно вынесла со своего строго охраняемого рабочего места, спрятав документ в колготках. "Я думаю, она была убеждена, что население должно знать о его содержании", - говорит ее мать Билли-Джин Дэвис.

Письмо с документом Виннер, предположительно, отправила онлайн-порталу The Intercept, публиковавшему расследования об американском правительстве и спецслужбах.

Прокуратура привлекла Реалити Виннер к ответственности по "Закону о шпионаже", при этом в США регулярно происходит передача конфиденциальной информации без серьезных последствий, отмечает автор статьи. Так, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус передал тайные сведения свой возлюбленной и отделался денежным штрафом. "Для генералов в США, очевидно, действуют другие правила, нежели для простых солдат и служащих спецслужб, особенно если они разоблачают информацию, представляющую правительство в невыгодном свете", - заключает Обермайер.