30 августа 2018 г. Лаура Доннелли | The Telegraph Оливковое масло может стимулировать лучше "Виагры", полагают ученые Исследование, в котором приняли участие 600 мужчин, показало, что у тех, кто потребляет много оливкового масла, намного меньше проблем с сексуальной активностью, сообщает журналистка The Telegraph Лаура Доннелли. "Ученые заявили, что богатая оливковым маслом диета сохраняет кровеносные сосуды в здоровом состоянии, поддерживая кровообращение во всех частях тела", - пишет Доннелли. Те, кто потреблял не менее девяти столовых ложек масла еженедельно, намного реже страдали импотенцией и имели значительно более высокий уровень тестостерона. "Как показало проведенное в Греции исследование, строгое соблюдение средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, бобовыми, рыбой и орехами, а также оливковым маслом, снижает риск развития эректильной дисфункции на 40%", - информирует автор статьи. В долгосрочной перспективе для поддержания сексуальных способностей мужчины здоровая диета лучше "Виагры", предположила руководитель исследования Кристина Хрисохоу из Афинского университета. "Это немедикаментозное решение, которое позволяет мужчинам сохранить сексуальную функцию. Это и долгосрочное решение для защиты мужских возможностей в спальне, - сказала она. - "Виагра" не улучшает что-то на долгий срок, она может дать лишь некоторый краткосрочный эффект, чтобы быть в состоянии заняться сексом". "Мы обнаружили, что средиземноморская диета оказывает положительное влияние в плане расширения аорты. Она сохраняет здоровыми ваши кровеносные сосуды и помогает мужчинам поддерживать сексуальную функцию. Из всех компонентов средиземноморской диеты именно оливковое масло оказывает особое воздействие на расширение аорты и сексуальную функцию", - сообщила Хрисохоу. Источник: The Telegraph