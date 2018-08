30 августа 2018 г. Том Парфитт | The Times Бельгийский топ-менеджер, работавший на самого богатого россиянина, выпал из окна "Топ-менеджер сталелитейной компании, принадлежащей самому богатому в России человеку, вчера был найден мертвым после того, как он, по всей видимости, выпал из окна многоквартирного дома в центре Москвы", - передает корреспондент The Times Том Парфитт. В июне прошлого года 61-летний металлург Бруно Чарльз де Куман был назначен вице-президентом по исследованиям и разработкам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). "Компания принадлежит самому богатому человеку в России Владимиру Лисину, состояние которого оценивается в 15 млрд фунтов", - уточняет журналист. "Тело обнаружено возле Дома на набережной, - сказал источник агентству "Интерфакс". - По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты. Вероятнее всего, он выпал из окна". Источник добавил, что обстоятельства происшествия выясняются, но подозрений о преступных мотивах нет. "Бельгиец Де Куман учился в Корнелльском университете в США и в Гентском университете в Бельгии. Его обязанности в НЛМК состояли в том, чтобы координировать исследовательские центры на производственных объектах компании и разрабатывать "передовые продукты из стали", - сообщает автор статьи. "Россияне, вероятно, с подозрением отнесутся к смерти Де Кумана, несмотря на отсутствие каких-либо очевидных признаков преступления. Среди тех, кто за последние годы погиб в результате падения из окон или с балконов высотных зданий в России, двое журналистов, активист оппозиции и генерал МВД", - пишет Парфитт. Источник: The Times