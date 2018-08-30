Владимир Путин осознает пределы своей власти

После волны протестов против непопулярной пенсионной реформы президент Путин немного сдал назад и предложил смягчающие поправки, пишет немецкая Die Welt.

Во второй половине дня в среду президент Путин обратился к россиянам с телеэкранов - на этот раз речь пошла о запланированной пенсионной реформе. "Более получаса Путин пояснял, почему повышение пенсионного возраста - неизбежная мера и демографическая ситуация вокруг стареющего российского общества не оставляет иного выбора", - замечает автор публикации Павел Локшин. При этом президент анонсировал "максимальное смягчение" реформы и указал на то, что при принятии решений власть всегда учитывает интересы людей.

"Дискуссии о повышении пенсионного возраста ведутся в России уже давно - согласно опросам, против подобных изменений традиционно высказываются от 80 до 90% россиян", - передает издание.

Планы правительства повысить пенсионный возраст российских женщин с 55 до 63 лет, а мужчин с 60 до 65 лет "ставят крест на планах миллионов россиян предпенсионного возраста". Получается, женщины смогут полностью посвятить себя внукам и престарелым родственникам на 8 лет позже - "и это в стране, в которой ситуация с детскими садами и домами престарелых оставляет желать лучшего". Гнев россиян обратился против Кремля, говорится в статье.

"Путин, по всей видимости, принимал это в расчет - он всеми силами дистанцировался от планов своего правительства, в течение нескольких недель никак их не комментируя", - повествует Локшин.

"Этот излюбленный трюк президента представлять себя политиком, не зависящим от своего технократического правительства, на этот раз не сработал", - отмечает журналист. Не помогло и то, что о реформе было объявлено в день открытия ЧМ по футболу.

"Рейтинг доверия россиян главе государства, согласно околокремлевскому ВЦИОМу, упал до ничтожных 37%. Таким низким он был в 2011 году, еще до аннексии Крыма, который превратил уставших от Путина россиян в его фанатов. Однако пропагандистский эффект от аннексии уже давно улетучился", - пишет Павел Локшин.

Негодование жителей страны связано, прежде всего, со значительным повышением пенсионного возраста для женщин. "Коммунисты уже ратуют за референдум против пенсионной реформы и провели серию акций протеста - прежде всего в провинции. Критик Путина Алексей Навальный призвал сограждан выйти на акции 9 сентября, когда в стране пройдут региональные выборы", - сообщает издание.

"Путин, скорее всего, не такой всесильный, чтобы реализовать изначальный вариант своей реформы - но для него это не станет политической катастрофой. Своим обещанием смягчить реформу он лишает своих критиков аргументов", - констатирует обозреватель.

Для мужчин пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, для женщин - только до 60. Кроме того, Путин предложил ввести ответственность работодателя за отказ в приеме на работу или безосновательное увольнение лиц предпенсионного возраста, а также сохранить льготы по налогу на землю и недвижимость (до завершения переходного периода, то есть до перехода к новому возрасту выхода на пенсию. - Прим. ред.).

"Президент Путин выступил в роли понимающего царя-батюшки, который сдерживает свое правительство технократов, властителя, имеющего душу, который печется о благе своего народа. Рейтинг доверия может снова поползти вверх. Систему Путина так просто не расшатаешь", - констатирует в заключение Локшин.