Андрей Кортунов: "Каналы коммуникации иссякают"

По мнению политолога Андрея Кортунова, между Россией и Западом растет опасность военной конфронтации. Журналистка австрийского издания Wiener Zeitung Штефани Лихтеншайн побеседовала с российским экспертом.

"Я обеспокоен тем, что в настоящий момент каналы коммуникации между Россией и США на разных уровнях заблокированы или заморожены. Мы почти не наблюдаем взаимодействия в военной, разведывательной или дипломатической сферах. (...) Чем меньше путей коммуникации, тем выше риск совершить ошибки из-за неверных интерпретаций, прежде всего в военной сфере. В результате существенно возрастает опасность прямой военной конфронтации", - отметил Кортунов, подчеркнув особую важность Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, являющегося, по мнению политолога, недействительным, и необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Что касается роли Евросоюза, то, по мнению собеседника издания, ЕС очень важен для России: и как значимый торговый партнер, и как очень важный источник инвестиций. Кортунов считает, что Евросоюз и Россия могут хорошо сотрудничать в сфере политики безопасности: "Сотрудничество в сфере кибербезопасности, миграции и борьбы с терроризмом могло бы представлять собой очень хорошую основу для функционирующего диалога между ЕС и Россией".

"В целом, по моим представлениям, в ЕС есть две группы стран. Одна группа придерживается мнения, что главная цель ЕС состоит в наказании Путина. Цена за это не играет для этой группы почти никакой роли, - полагает эксперт. - И есть вторая группа, которая просто хочет найти совместно с Россией решение, даже если им придется пойти на компромисс, который, возможно, не будет идеальным". Австрия, по мнению Кортунова, относится ко второй группе и может занять особую роль в поиске решений, прежде всего в качестве председателя ЕС.

Обращаясь к теме конфликта на востоке Украины, Кортунов отметил: "Россия определенно вовлечена в этот конфликт и имеет в своем распоряжении средства для оказания влияния на него. Так называемые Донецкая и Луганская республики, возможно, и не являются непосредственно марионетками, но они не смогут выжить без поддержки Москвы". Что касается отношений России и Запада в свете украинского конфликта, то здесь необходимо сфокусироваться на выполнимых вещах, считает политолог. "Я вижу здесь прежде всего необходимость работы над миротворческой миссией. Даже если позиции Москвы и Киева в настоящий момент еще расходятся, я думаю, эти разногласия не являются непреодолимыми", - сказал политолог, выразив уверенность в том, что после президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году странам будет легче прийти к компромиссу.