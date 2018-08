30 августа 2018 г. Джон Хадсон | The Washington Post Администрация Трампа стремится смягчить трения с Москвой, в то время как на горизонте маячат новые санкции "Как говорят дипломаты, осведомленные об этих усилиях, госсекретарь США Майк Помпео пытается достичь взаимопонимания с Москвой прежде, чем наступит крайний срок для введения широких новых санкций в отношении России за предполагаемое отравление бывшего российского разведчика в Великобритании", - сообщает журналист The Washington Post Джон Хадсон, подразумевая второй пакет санкций США из-за предполагаемого отравления Сергея Скрипаля. Второй пакет санкций может быть введен в ноябре. "Эта инициатива отражает желание президента Трампа начать конструктивный диалог с Москвой и прервать цикл "санкций по принципу "око за око", которые Кремль осудил как губительные для двусторонних отношений", - говорится в статье. Но, по мнению газеты, шансы невелики, поскольку американские законодатели требуют скрупулезно соблюдать существующие законы о санкциях и обсуждают новый набор еще более карательных мер против России. Газета пересказывает слова неназванных американских и европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными: "Чтобы найти выход из спора о санкциях, Помпео в телефонном разговоре, состоявшемся 10 августа, попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова встретиться до того, как США перейдут к действиям. Помпео подчеркнул, что просит о встрече по указанию президента США". "Лавров согласился встретиться с Помпео и попросил, чтобы стороны также обсудили три другие темы, которые интересуют Москву: контроль вооружений, создание совета по делам бизнеса для продвижения двусторонней торговли, обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками аналитических центров", - говорится в статье. По данным издания, Лавров и Помпео договорились и заявили, что назначат дату своей встречи после того, как встретятся советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и его российский коллега Николай Патрушев. Встреча Болтона и Патрушева состоялась на прошлой неделе в Женеве. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт в своем заявлении для The Washington Post сообщила: "Госсекретарь предложил встречу для рассмотрения вопросов, которые важны для наших двусторонних отношений". Издание сообщает: "Она подчеркнула, что не обсуждались какие-либо "пути отхода" в отношении еще не вступивших в силу санкций, связанных со Скрипалем". Газета пишет: "Другие американские официальные лица, в том числе Болтон, тоже говорили, что санкции останутся в силе, пока Россия не изменит свою линию поведения. Но Трамп намекнул, что договоренность с Москвой о смягчении санкций возможна, если Кремль предложит США уступки по вопросам Сирии или Украины". По словам американских аналитиков, Кремль озадачен и раздражен этой двойственностью курса США. "Дипломат, осведомленный о телефонном разговоре, сказал, что Лавров многократно говорил Помпео, что Великобритания ввела США в заблуждение относительно тех, кто совершил нападение (на Сергея и Юлию Скрипалей. - Прим. ред.), и есть риск, что американская сторона будет выглядеть глупо", - пишет издание. Между тем, если до ноября Россия откажется держать ответ за отравление Скрипаля, Трамп будет обязан ввести второй пакет санкций в отношении России - а именно, три санкционные меры из шести, перечисленных в соответствующем американском законе. "По словам дипломатов, широкая свобода действий, предоставленная администрации Трампа при выборе суровости санкций, дает Помпео простор для ведения переговоров, но в конце концов ему придется отвечать перед Конгрессом", - пишет издание. "Если при этих беседах русские вообще не пойдут на уступки, на Капитолийском холме громко потребуют жесткого второго пакета санкций", - сказал неназванный помощник неуказанного сенатора-республиканца. Источник: The Washington Post