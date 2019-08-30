Гормональная терапия при климаксе увеличивает риск возникновения рака молочной железы

"(...) Многие женщины проходят гормональную терапию во время климакса, симптомы которого очень неприятны. Эпидемиологическое исследование, опубликованное в пятницу, говорит, что у женщин, проходящих такое лечение, вероятность развития рака молочной железы оказывается несколько повышенной. Это исследование, опубликованное в британском журнале The Lancet, является новым в своем роде, так как количественно определяет риск для каждого типа лечения. Для составления данного доклада были тщательно изучены 58 эпидемиологических исследований, в которых участвовало более 100 тыс. женщин", - пишет Le Figaro.

"(...) Доклад, опубликованный в эту пятницу, включает наблюдательные исследования, которые подчеркивают статистическую связь, но не демонстрируют причинно-следственную связь между возникновением рака у женщин и пройденной терапией соответственно. Согласно их результатам, все виды заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в период менопаузы связаны с повышенным риском, за исключением гелей с эстрогеном для местного применения", - говорится в статье.

"Согласно расчетам исследователей, у 50-летней женщины, которая в течение пяти лет постоянно принимала ЗГТ с эстрогеном и прогестероном, вероятность развития рака молочной железы в течение 20 лет после начала лечения составляет 8,3%. Для женщин того же возраста, которые не проходили никакой терапии, такой риск составляет 6,3%", - указывает издание.

"По словам исследователей, эта доля будет составлять 7,7% для тех, кто на протяжении того же срока проходил лечение эстрогеном и прогестероном периодически (не каждый день), и 6,8% для тех, кто получал только эстроген. К тому же, риск увеличивается по мере увеличения продолжительности лечения", - отмечает Le Figaro.

"Использование ЗГТ в течение 10 лет приводит к избыточному риску рака молочной железы, примерно в два раза превышающему риск, связанный с пятилетним лечением. Но представляется, что использование ЗГТ на протяжении менее года несет небольшой риск", - уточняет Джиллиан Ривз из Оксфордского университета, соавтор исследования.

"(...) Однако на возникновение рака молочной железы также могут влиять и другие факторы, такие как употребление алкоголя, вес или возраст, в котором был рожден первый ребенок", - говорится в публикации.

"Врачи должны учитывать месседж этого исследования, а также [принимать во внимание] симптомы менопаузы, тщательно рассматривая риски и преимущества терапии для каждой женщины", - подчеркивает Джоан Коцопулос, сотрудница Женской больницы колледжа Торонто (Канада), в комментарии к статье. "Это может зависеть от тяжести симптомов, противопоказаний к ЗГТ, от индекса массы тела, а также следует учитывать предпочтения пациентки", - добавила исследовательница, специализирующаяся на раке молочной железы.