Вышеградская группа - организация-зомби

"Страны Вышеградской группы оказывают сильное влияние на политику Брюсселя и изменяют ее направление в нежелательную для большинства западноевропейских стран сторону", - утверждает швейцарский политолог и историк, почетный профессор Женевского института международных исследований и развития политики Андре Либих на страницах газеты Le Temps.

"В феврале 1991 года лидеры трех стран, недавно освободившихся из советского лагеря, - президент Польши Лех Валенса, президент Чехословакии Вацлав Гавел и премьер-министр Венгрии Йожеф Анталла - встретились в небольшом венгерском городе Вышеград (не путать с Вишеградом в Боснии). Создание Вышеградской группы приветствовалось лидерами того, что вскоре станет Европейским союзом (ЕС), не только благодаря престижу данных руководителей, которых на Западе уважали как бывших диссидентов, но и также из-за оттяжек и проволочек Брюсселя", - говорится в статье.

"Однако после воодушевления, вызванного концом господства советской власти в Восточной Европе, западноевропейские лидеры все-таки осознали, что выраженное в Вышеграде стремление к "возвращению в Европу" не очень соответствовало их собственным взглядам на будущее континента", - отмечает автор публикации.

"(...) В 1993 году Евросоюз в качестве условия членства в ЕС объявил Копенгагенские критерии - верховенство закона, защита меньшинств, свободный рынок, короче говоря, демократию в западном стиле. Страны Вышеградской группы, которых теперь стало четыре после распада Чехословакии на Чешскую Республику и Словакию, наконец, присоединились к Евросоюзу в 2004 году после того, как они вступили в НАТО. (...) Сотрудничество между странами Вышеградской группы осуществляется, в основном, в рамках НАТО. Хотя только у Польши есть общая граница с Россией, к тому же, очень небольшая, эти страны стали чувствительно реагировать - особенно из-за событий на Украине - на российскую угрозу, и приняли соответствующие меры", - указывает эксперт.

"Вышеградская группа 1991 года казалась просто очередной главой в истории, подобно тому, как в этом же городе в Средние века состоялись съезды монархов тех же государств. Однако в 2015 году группа реанимируется благодаря обсуждению вопроса о беженцах. Четыре страны Вышеградской группы являются первыми членами ЕС, которые отвергли квоты, предложенные Брюсселем", - пишет Либих.

"(...) Страны Вышеградской группы выступают единым фронтом по вопросу о беженцах. На недавней конференции ООН по миграции Венгрия, Польша и Чешская Республика присоединились к Соединенным Штатам и Израилю в качестве единственных стран, проголосовавших против предложенного ООН глобального пакта по миграции. Среди 12 воздержавшихся стран - Словакия и несколько других членов Евросоюза. Внутри ЕС три страны Вышеградской группы (Словакия опять стала исключением) были единственными, кто выступил против проекта ЕС по изменению климата, долгосрочного проекта, направленного на сокращение вредных выбросов", - напоминает автор статьи.

"Разногласия существуют и в самой Вышеградской группе, в чем убедился итальянский лидер Маттео Сальвини, который, на свою беду, после весенних выборов 2019 года надеялся создать группу суверенистов и евроскептиков в Европарламенте совместно со странами Вышеграда. Несмотря на впечатляющие результаты польской правой партии, Польша отказалась присоединиться к группе Сальвини из-за его русофильских склонностей. Чешская Республика Андрея Бабиша решила остаться в парламентской группе либералов, к которой долгое время принадлежало большинство чешских депутатов. Виктор Орбан, уже находившийся под давлением группы консерваторов в парламенте ("Европейская народная партия"), не захотел рисковать и менять свой курс. 14 словацких депутатов, избранных вскоре после президентских выборов в Словакии, когда Зузана Капутова одержала победу над бывшим вице-президентом Европейской комиссии Маросом Сефковичем, разбросаны по разным группам Европарламента", - анализирует эксперт.

"Подобно зомби из фильмов ужасов и возвращению мертвеца к жизни, страны Вышеградской группы тяжелым грузом давят на политику Брюсселя и отклоняют ее от того направления, к которому стремится большинство стран Западной Европы", - резюмирует Либих.