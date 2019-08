30 августа 2019 г. Од Масьо | Libération CITES: Виды животных, которые окажутся под более основательной защитой "(...) Как это часто бывает на конференциях Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), большинство дискуссий затмевает судьба африканских слонов. 18-я конференция CITES исключением из правила не стала. И все же на этой сессии, которая завершилась в Женеве в среду после десяти дней переговоров, более основательную защиту получили многие другие милые, внушающие беспокойство или малоизвестные виды животных", - пишет Liberation. "Они славятся своей длинной шеей, стройными ногами и изогнутыми ресницами. Жирафы исчезают из африканских саванн и лесов. В 2016 году Международный союз охраны природы (МСОП) реклассифицировал их как "находящихся под угрозой исчезновения", так как за тридцать лет их число сократилось примерно на 40%, - говорится в статье. - Основной тому причиной является потеря естественной среды обитания из-за вырубки лесов, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. "Исторически сложилось так, что на жирафов охотились из-за их гривы, хвоста, применяемых при магических и лечебных практиках, но в последнее время они становятся объектами браконьерства ради получения мяса лесной дичи", - пишет CITES. (...) По предложению шести африканских стран на 18-й конференции жирафы были включены в Приложение II CITES, то есть торговля образцами таких видов будет строго регулироваться". Также в Приложение II, передает газета, были включены 18 видов акул и скатов, которые "находятся под угрозой исчезновения из-за человеческой деятельности". Кроме того, делегаты CITES одобрили "необходимость ограничить международную торговлю бивнями шерстистого мамонта. И это несмотря на то, что данный вид вымер уже около 4 тыс. лет назад. Популяция этого огромного представителя семейства слоновых с шерстью почти в метр длиной начала сокращаться 10 тыс. лет назад из-за изменения климата: такой вывод был сделан в научном исследовании 2013 года", пишет Liberation. Включение мамонта в Приложение II CITES означает "строгую регуляцию торговли бивнями мамонта, извлеченными из останков, которые стали доступны благодаря таянию вечной мерзлоты (почва, температура которой остается ниже 0 C в течение более двух лет подряд), что было вызвано глобальным потеплением, в особенности в России. Эти бивни уже начали переправляться на продажу в Азию. Этим могут воспользоваться те, кто занимается незаконной торговлей слоновой костью с тем, чтобы отмыть свой товар. Таким образом, подобное решение позволит выделить средства для оценки того, не является ли законная торговля бивнями мамонта прикрытием для этих торговцев", - заключает автор публикации. Источник: Libération



