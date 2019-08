30 августа 2019 г. Нил Макфаркуар | The New York Times В Сибири первая женщина-мэр набирает национальную известность "Поклонники называют ее "Терминатор", "Железная леди" и "Королева Севера". Но это вряд ли единственная необычная вещь, если говорить о Сардане Авксентьевой. Она - первая женщина- мэр Якутска, столицы Якутии, обширного региона в Восточной Сибири, который составляет 20% территории России. Более того, утверждают аналитики, она получила этот пост в прошлом году после победы на выборах, которые были сочтены честными, что является редкостью в России", - пишет The New York Times. "Наиболее необычно то, что в социальных сетях у нее сформировался своего рода культовый фолловинг на национальном уровне, - пишет газета. - Это связано с серией получивших большой резонанс усилий по сокращению расходов - практически беспрецедентных для любого российского чиновника. Например, Авксентьева продала мэровский Toyota Land Cruiser, удовольствовавшись простым седаном, и уволила чиновника, который планировал празднование Нового года стоимостью 16 тыс. долларов за государственный счет. Она летает эконом-классом. Типичный комментарий в ее аккаунте в Instagram гласит: "Клонируйте ее, пожалуйста, в каждый город!" "49-летняя Авксентьева (...) отшучивается, слыша про свой неожиданный фан-клуб. "Меня это удивляет, иногда я не верю, что это обо мне, - говорит она во время интервью в конференц-зале мэрии. - Люди увидели что-то другое, поэтому они начали распространять информацию, хочу я этого или нет". "Несмотря на десятилетия советской пропаганды равенства полов, Россия остается глубоко патриархальным обществом. Небольшое количество известных женщин занимают важные официальные должности, но, как правило, политическая сфера - это море темно-синих костюмов", - пишет автор публикации Нил Макфаркуар. "Первоначально Авксентьева вступила в избирательную гонку в качестве "спойлера" в рамках обычной практики, в которой союзник ведущего кандидата участвует в выборах, чтобы привлечь избирателей конкурента. В ее случае целью было привлечь на свою сторону якутских женщин. (...) В последнюю минуту, однако, партия, поддерживающая лидера, отклонила его, и Авксентьева, бывший заместитель мэра и администратор в различных государственных предприятиях, обнаружила, что бросает вызов оставшемуся кандидату - фавориту Кремля",- сообщается в статье. "Начинать кампанию без благословения главы региона - это большой риск", - говорит Илья Паймушкин, московский политический консультант, работавший советником кампании. "Это стало очевидным, когда она обнаружила, что для нее, например, внезапно оказались закрытыми крупные актовые залы и все рекламные щиты в центре Якутска были заняты правящей партией. Не испугавшись, Авксентьева вела кампанию среди небольших групп около отдельных жилых домов и использовала для рекламы парк грузовых автомобилей, которые распространяли ее изображение повсюду. Ее отчужденный противник недооценил ее, утверждают различные аналитики. В итоге она обошла его на 8% (...). (...) У Авксентьевой всегда была склонность к политике, предполагающей личное взаимодействие с избирателями, еще одно редкое качество в России", - говорится в статье. "(...) На посту мэра она столкнулась с первым кризисом в марте, когда рабочий из Киргизии изнасиловал якутскую женщину. Вспыхнули протесты, и уличные группы избивали иммигрантов, которые в страхе сидели по домам, закрылись продовольственные магазины и не вышел на маршруты общественный транспорт, где работали многие из них, - передает издание. - На шумной встрече в мэрии с несколькими тысячами жителей она приняла жесткую линию, призвав к ограничению иммиграции из Центральной Азии и немедленному прекращению беспорядков. Иммигранты создали своего рода мафию в определенных областях, таких как такси и овощные палатки, сказала она в интервью, добавив: "Это вопрос экономики, а не этнической принадлежности". "Мэр транслирует свои еженедельные понедельничные совещания в прямом эфире по телевидению и размещает их в Instagram. Она часто ругает помощников за слабую работу городских служб. Публика хорошо это принимает, однако критики называют это пиар-трюком "хороший царь, плохой советник", называя улучшение муниципальных служб итоговым тестом ее пятилетнего срока пребывания у власти. По их словам, уборка мусора и снега, ремонт дорог и общая чистота в городе пока еще не улучшились заметно под ее контролем", - передает The New York Times. "Ее называли народным мэром, чудо- мэром, но инсайдеры не так впечатлены", - указывает Федор Григорьев, журналист-ветеран, шеф-редактор государственного издательства "Сахамедиа" и информационного агентства. "Авксентьева признает сложности, которые усугубляются тем, что она управляет городом, который считает себя самым холодным населенным пунктом на Земле. (...) Некоторые российские политические комментаторы истолковали ее победу как протест против Кремля, тем более что на последних президентских выборах президент Владимир Путин получил меньше голосов в Якутии, чем в любом другом регионе. Авксентьева и ее сторонники считают, что она была самым сильным кандидатом. "Я не оппозиционный мэр, а Якутск не оппозиционный город", - подчеркивает она. "Якутск не производит того постапокалиптического впечатления, какое вызывают некоторые менее крупные российские города, но рядом с центром есть грунтовые дороги. Однако город в значительной степени пострадал от одного из путинских проектов "сделай Россию снова великой". Якутск, который не имеет прямой автомобильной или железнодорожной связи с внешним миром, крайне нуждается в мосте через реку Лена, и Кремль обещал его построить. Но в последние годы финансирование отводилось на оплату строительства моста на недавно аннексированный Крымский полуостров. В этом году Путин еще раз пообещал Якутску мост, но графика пока нет", - указывает The New York Times. (...) Источник: The New York Times



