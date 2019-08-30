Примирит ли Арктика США и Россию?

"В последние дни широко обсуждалась выдвинутая Дональдом Трампом идея о покупке Гренландии у Дании. Заявления американского президента гораздо более обдуманные, чем может показаться на первый взгляд. С самого начала мандата миллиардера министерство обороны США разрабатывало новую арктическую стратегию, подробно изложенную в докладе за июнь 2019 года", - пишет журналистка Анник Берже в издании Slate.fr.

"Хотя страна дяди Сэма, похоже, отказалась от своих амбиций в регионе перед лицом господствующей там России и стремящегося туда Китая, США намерены вернуться к великой геополитической игре в Арктике. В связи с глобальным потеплением и таянием льда "военный и экономический интерес к региону возрастает", - поясняет Катаржина Зиск, профессор и директор по исследованиям Норвежского института оборонных исследований в Осло. - Открытие этого нового океана предоставляет возможности, которыми необходимо воспользоваться".

"(...) Более того, как объясняет Мика Меред, профессор-геополитик, специалист по арктическим и антарктическим полюсам в Свободном институте исследований международных отношений в Париже, Соединенные Штаты "пересмотрели свой потенциал в Арктической зоне, и уже по состоянию на 2017 год стали заниматься организацией новых способов защиты от подводных лодок в Исландии".

"(...) Почему сейчас? Потому что "время поджимает, - отвечает Мика Меред. - Прошло пятнадцать-двадцать лет с тех пор, как Соединенные Штаты покинули Арктику, и это начинает становиться проблематичным". В последние годы Россия стала хозяйкой северо-восточной зоны и продолжает наращивать свое военное присутствие", - отмечается в публикации.

"Трудно точно оценить всю деятельность Москвы в данном регионе, - указывает Катаржина Зиск, - поскольку россияне отчасти работают очень незаметно. Но несомненно то, что Владимир Путин в последние десять лет проводит все более экспансивную военную политику".

"(...) Китай также проводит агрессивную политику в регионе с сильным стратегическим и экономическим проникновением. Страна Си Цзиньпина, кстати, "присутствует в восьми арктических странах, даже на Аляске", - уточняет Мика Меред.

"Для США сейчас речь идет о том, чтобы "поставить барьеры в отношении России, с одной стороны, и Китая с другой. Пекин продвигается быстро и мощно, как и Россия. Счетчик завертелся быстрее. Россия в 2021 году примет председательство в Арктическом совете и нескольких смежных учреждениях", - анализирует исследователь. Москва может воспользоваться этим двухлетним председательством, чтобы придать импульс, который обеспечит то, чтобы различные субъекты действовали в большем соответствии с ее собственными интересами", - говорится в статье.

"Чтобы разрешить новые проблемы, США решили ускорить процесс. Несмотря на всесторонне развертывание Китая и России в регионе, для Вашингтона еще не поздно туда внедриться. По мнению Мика Мереда, "мы склонны переоценивать действия России на данной территории". Развертывание Москвы в полярном регионе не линейно", - пишет издание.

"Если Россия продолжит активизировать свою экономическую и военную деятельность в этом регионе, то "влияние санкций, динамика мировых цен на нефть и модели глобального морского транспорта, а также стоимость военных и экономических объектов в регионе усложнят работу России", - подчеркивает Катаржина Зиск.

"(...) Новые маршруты, открывающиеся из-за изменения климата и таяния льда, также представляют интерес для Китая, который вступил в полярную игру в 2013 году в качестве наблюдателя в Арктическом совете. Его присутствие беспокоит не только США, но и Россию, которая стремится ограничить влияние Пекина в ее заповедных местах", - говорится в статье.

"В настоящее время у Китая нет военного присутствия в Арктике", - поясняет Катаржина Зиск. - Когда военно-морской флот Китая начнет действовать в регионе, это окажет существенное влияние на стратегическое равновесие этой зоны". Такая вероятность упоминалась годами. Она служит логическим продолжением китайского развертывания.

"Развертывание Китая в Арктике также может стать благом для Соединенных Штатов. Если на данный момент Китай и Россия работают в качестве союзников для развития своих интересов, то растущее присутствие Пекина и его амбиции в отношении арктических маршрутов и ресурсов в регионе могут стать серьезной проблемой в его отношениях с Москвой", - отмечает автор статьи.

"В настоящее время Китай заинтересован в сотрудничестве, а не в конфронтации с Россией", - заверяет Катаржина Зиск. По мнению исследователя, это согласие может иметь место только при одном условии: "Оно не должно ставить под сомнение суверенные права России и ее положение в качестве "первой страны Арктики", в том числе в военной области".

"В случае возникновения спора между двумя странами логика может измениться. В последние месяцы американский дискурс начал учитывать такую возможность," - говорится в публикации.

"Сегодня мы находимся в логике конкуренции между Китаем, Россией и США исходя из предположения, что Китай и Россия скорее вместе выступают против Северной Америки, однако по мере развития судоходных маршрутов, добычи энергии и рыболовства, все может измениться", - считает Мика Меред.

"(...) Возможность наблюдать за тем, как США и Россия работают вместе, становится вполне достоверной гипотезой. Обе страны уже сотрудничают в Беринговом проливе", - пишет журналистка.

"Сегодня уже есть слабые сигналы, - полагает профессор геополитики. - По мере того, как Арктика приобретает геоэкономическое значение в глобальном масштабе, фактически может возникнуть некая форма панрегионального или панарктического альянса. Мы уже видим, как русские сотрудничают на этой основе с норвежцами, исландцами и финнами. Почему бы россиянам не сотрудничать с американцами?"

"Российско-китайский альянс никогда не был само собой разумеющимся. В 2013 году, когда Китай приняли в Арктический совет в качестве наблюдателя, первой воспротивилась этому членству Москва. В Арктике, больше, чем где-либо еще, игра альянсов колеблется в зависимости от стратегических интересов основных держав, а также в зависимости от изменения климата, перестраивающего этот регион. США пытаются найти свое место в этой игре. Для Дональда Трампа и его администрации время не ждет ", - резюмирует автор статьи.