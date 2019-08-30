Насколько зависима Германия

Регулярно проводимое в Германии исследование Suchtsurvey выяснило, насколько зависимы немцы от различных веществ. "В стране растет потребление обезболивающих препаратов и каннабиса - также немцы чаще других пьют алкоголь", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В сравнении с предыдущими годами жители Германии меньше курят и употребляют меньше алкоголя: так, потребление табака сократилось с 1995 года в среднем на 10%. "Однако Германия - далеко не пример для других стран, - отмечает журналистка Кристине Ляйтнер. - Ведь в сравнении с другими странами, такими как Швеция, Бельгия, Великобритания или Нидерланды, немцы, среди которых 14,4 млн человек являются курильщиками, все еще "дымят" больше остальных. То же самое касается и алкоголя: в среднем каждый немец в год выпивает без малого 11 литров чистого алкоголя".

Для своего исследования ученые опросили более 9 тыс. случайно выбранных людей в возрасте от 18 до 64 лет. Дополнительно исследователи под руководством Людвига Крауса из Института исследования терапии в Мюнхене проанализировали девять отчетов о наркомании, опубликованных с 1995 года.

"15% респондентов указали, что в последние 30 дней перед опросом они курили как минимум по одной сигарете в день, что эквивалентно примерно 7,8 млн постоянных курильщиков. Большинство из них - мужчины, показало исследование".

"Более чем две трети опрошенных отметили, что за последние 30 дней пили алкоголь, что соответствует примерно 37 млн из 50 млн немецких граждан в возрасте от 18 до 64 лет. 34,5 % людей, употребляющих алкоголь, как минимум однажды выпивали пять и больше порций алкоголя - начиная с этого количества исследователи говорят о неумеренном потреблении алкоголя", - отмечает издание.

Алкоголь виновен в 45% всех смертельных ДТП в стране. "По оценке экспертов, в год также рождается 12 650 детей, имеющих умственные или физические отклонения в связи с употреблением алкоголя матерью", - говорится в статье.

Несмотря на то, что потребление алкоголя и табака в Германии все-таки снижается с годами, в стране становится все больше людей, употребляющих наркотики. "7% опрошенных указали, что в прошлом году употребляли каннабис. Тенденция идет вверх. Употребление каннабиса значительно растет среди подростков и молодых взрослых в возрасте от 12 до 25 лет".

Каннабис в основном употребляют мужчины, однако растет и число женщин, которые, помимо каннабиса, употребляют ЛСД и экстази. "В прошлом году среди всех респондентов 1,1% употребляли кокаин, 0,6% - амфетамины и 0,4% - опиоиды". Однако, как отмечают эксперты, реальные цифры могут быть значительно выше, ведь люди, сильно злоупотребляющие наркотиками, вряд ли принимают участие в подобных исследованиях.

"В то время как потребление снотворных и успокоительных препаратов падает, в Германии растет употребление болеутоляющих. Более 30% опрошенных указали, что за последние 30 дней принимали болеутоляющие препараты без предписания врача".

"Почти 14% опрошенных оказались зависимыми по крайней мере от одного вещества, что соответствует 7 млн из 50 млн граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Мужчины чаще страдают от зависимости, чем женщины, при это большая часть зависимых - курильщики. А второе место занимают уже не алкоголики, а потребители обезболивающих средств", - резюмирует Der Spiegel.