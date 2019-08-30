Киллер, нанятый Москвой?

"Убийство эмигрировавшего гражданина Грузии в районе Моабит в Берлине, возможно, имело политические мотивы. Множатся признаки того, что за ним стоит российская спецслужба", - пишет немецкий журнал Der Spiegel .

"Зачем его убили?", - со слезами на глазах задается вопросом бывшая супруга убитого. Несколько дней назад она потеряла отца своих четырех детей. По словам Марьям Т. (имя изменено), за последние годы она и ее бывший муж Зелимхан Хангошвили неоднократно получали угрозы убийства, Зелимхан пережил несколько покушений.

"Зачем?" - ответ на этот вопрос ищут не только друзья и семья убитого, но и комиссия ?7 полиции Берлина по расследованию убийств, генеральная прокуратура Германии, спецслужбы нескольких стран, министерство внутренних дел ФРГ, министерство иностранных дел и ведомство канцлера. Ответ на этот вопрос решит, вызовет ли хладнокровное убийство дипломатический кризис в отношениях с Россией", - отмечает издание.

"Предполагаемого убийцу Хангошвили поймали вскоре после совершения преступления. (...) Речь идет о якобы 49-летнем гражданине России по имени Вадим Соколов. Совершение преступления он отрицал. Следователи генеральной прокуратуры уверены, что он наемный убийца", - говорится в статье.

"К возможным сценариям убийства относят и месть чеченских исламистов, и конкуренцию в рядах организованной преступности. Однако следователи проверяют и теории, согласно которым за убийством могут стоят чеченский диктатор Рамзан Кадыров или российские спецслужбы, например, печально известное ГРУ. (...) Как чеченский диктатор Кадыров, так и российские спецслужбы могли иметь явный мотив для убийства Хангошвили", - указывают авторы публикации. Так, во Второй чеченской войне Хангошвили был доверенным лицом лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. На фотографиях его можно увидеть и с террористом Шамилем Басаевым, пишет издание. Затем, по словам бывшей жены Хангошвили, он сотрудничал с грузинскими госорганами.

"Когда американцам или нам нужна была информация, например, из чеченской диаспоры в Турции, он был нашим человеком", - говорит бывший высокопоставленный сотрудник грузинской спецслужбы. По его словам, в Грузии Хангошвили также работал против режима Кадырова в Чечне и российских сил. На Украине, куда Хангошвили бежал после совершенного на него в 2015 году покушения в Тбилиси, "по данным украинских источников, он, вероятно, продолжал свою борьбу против России и войск из кадыровской Чечни". В Германии, куда Хангошвили бежал после Украины, его сначала отнесли к лицам, представляющим потенциальную угрозу для общественной безопасности, однако "после того, как в течение более чем 2 лет не возникло ни единого подозрения в его террористической активности, власти убрали Хангошвили из списка потенциально опасных лиц", передает издание.

"Примерно месяц спустя, 29 июля, во французское консульство в Москве пришел человек с заявлением на получение визы, - повествуют авторы статьи. - У него, как можно увидеть на фотографии, была борода-эспаньолка, коротко стриженные волосы и темные глаза. По данным заявления, Вадим Андреевич Соколов родился в августе 1970 года в Иркутске, в Сибири. Он крепкого телосложения, при росте 1,76 см он весит 86 кг".

"Очевидно, Соколов хотел въехать в Евросоюз под вымышленным именем. Об этом свидетельствует расследование, проведенное Der Spiegel совместно с журналистами Bellingcat и The Insider".

"В заявлении на получение визы в качестве своего адреса Соколов указал "Альпийскую улицу" в Санкт-Петербурге, но там есть только "Альпийский переулок", - подчеркивает издание. - По указанному адресу находится большой жилой комплекс. Согласно правилам, Соколов должен был указать номер корпуса и квартиры, однако такие данные отсутствуют в заявлении".

"Приложенный к заявлению загранпаспорт был выдан лишь за 11 дней до подачи заявления на визу и представляет собой паспорт старого образца, действительный только в течение 5 лет и не содержащий биометрических данных. Поиск в базе российских паспортов показал, что в жилом комплексе не зарегистрирован человек с такими данными. По состоянию на четверг в общероссийской базе паспортов не было человека с именем, датой и местом рождения, указанными в заявлении".

"Одна из причин может заключаться в том, что после его выезда из страны данные загранпаспорта были удалены из базы. Однако в прошлых версиях базы российских паспортов таких данных также найдено не было. В базе ГИБДД такого человека тоже нет. Совпадение? Маловероятно. Ведь номер паспорта ведет к подразделению российского МВД, которое в прошлом выдавало документы агентам российской военной спецслужбы. Это серьезные свидетельства того, что за убийством в берлинском парке Малый Тиргартен может стоять ГРУ".

"С другой стороны, имеются и признаки того, что Соколов не является штатным сотрудником ГРУ. Возможно, он был лишь его инструментом. У Соколова есть несколько татуировок: змея на правой руке ниже локтя, корона и пантера на левом плече. Российские источники считают маловероятным, что ГРУ разрешило бы своим сотрудникам иметь такие татуировки, ведь так их было бы слишком просто идентифицировать", - отмечается в публикации.

Как пишут журналисты, предполагаемый убийца въехал в Европу через Францию, затем его след теряется. В парижском отеле, указанном им в заявлении на получение визы, его не видели. Улететь обратно в Россию Соколов должен был через день после убийства.

"Выстрелив три раза в Зелимхана Хангошвили, Соколов спрятался в кустах и переоделся. Свой велосипед он выбросил в реку Шпрее, так же как и утяжеленный камнями пакет. В воде полиция обнаружила парик и триммер для стрижки бороды", - передает Der Spiegel.