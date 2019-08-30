Россияне больше не должны выходить на улицы

"Кремль хочет во что бы то ни стало предотвратить новые протесты в Москве. При этом на помощь ему приходит именно лидер оппозиции Алексей Навальный", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger .

"Вероятно, Илья Яшин не ждал ничего другого, - повествует журналистка Цита Аффентрангер. - Когда вчера российского оппозиционера выпустили из тюрьмы, на пороге уже стояла полиция, и его арестовали снова. (...) Это не первый, а уже пятый раз, когда Яшина сразу же после его "освобождения" задерживают снова. На этот раз, по словам полиции, речь идет о демонстрации в Москве 3 августа. Однако в этом протесте Яшин не участвовал вовсе - потому что он снова сидел в тюрьме".

"Пятым подряд арестом Яшина власти в очередной раз дают понять, что они крайне решительно настроены держать в узде зачинщиков протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму 8 сентября. (...) В то время как в случае с известными оппозиционерами ставка делается на краткосрочные аресты, повторяющиеся при непослушании, 14 другим, менее известным активистам из-за участия в массовых беспорядках грозит лишение свободы сроком на несколько лет", - говорится в статье.

Такое давление имеет эффект: в последние недели в протестах в Москве участвует значительно меньше людей.

"Правда, одной из причин этого, вероятно, является то, что лидер оппозиции Алексей Навальный больше не призывает к крупным демонстрациям. (...) Видимо, Навальный не хочет, чтобы его движение измеряли по количеству участников протестов. Ведь после крупного протеста в середине месяца, отмеченного чрезмерным насилием со стороны полиции, их, вероятно, снова станет меньше", - отмечает издание.

"Поэтому Навальный поменял стратегию. Вместо того, чтобы протестовать, люди должны "выбирать умно". Это значит, что избирателям следует отдать свой голос кандидату, имеющему наибольшие шансы одержать победу над представителем кремлевской партии "Единая Россия". (...) Так как независимых кандидатов почти не допускают к выборам, в большинстве случаев это, вероятно, будут кандидаты близких к Кремлю оппозиционных партий, например, коммунистов. (...) Однако Навальный хочет закрыть на это глаза ради более важной цели".

"Смена стратегии Навального вызвала оживленные дискуссии о курсе российской оппозиции. Одни считают, что после отстранения собственных кандидатов это лучший вариант. Однако другие называют это предательством идеи и тех, кого избивали и арестовывали на демонстрациях за честные выборы. Также и независимые политологи резко критикуют инициативу Навального. По их мнению, из-за него подъем протестного движения может окончиться ничем, а оппозиция будет расколота", - пишет Tages-Anzeiger.

​