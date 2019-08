30 августа 2019 г. Редакция | The Washington Post В конце концов, некоторая ответственность за смерть Сергея Магнитского "На протяжении нескольких лет российское правительство пыталось уйти от ответственности за смерть Сергея Магнитского, 37-летнего эксперта по налоговому законодательству, который скончался в московской тюрьме 16 ноября 2009 года. (...) Аргументы Кремля всегда заключались в том, что Магнитский, возможно, был болен, но никогда не обращался за медицинской помощью, что его не избивали, что раны были нанесены им самим и что он скончался по естественным причинам. (...) Европейский суд по правам человека только что вынес решение по искам, поданным Магнитским до его смерти, а также его вдовой и его матерью о том, как с ним обращались в заключении, - пишет американская газета The Washington Post в редакционной статье. - Решение суда разбивает российские объяснения того, что случилось с Магнитским, и в значительной степени поддерживает утверждение о том, что его медицинское лечение в тюрьме было неадекватным, что он не наносил себе ранений, что он содержался в переполненной тюрьме и что его смерть не расследовалась надлежащим образом". Издание напоминает, что в США и других странах приняты законы, названные в честь Магнитского и вводящие санкции против чиновников, обвиняемых в грубых нарушениях прав человека. "Решение Европейского суда не оставляет сомнений в том, что Магнитский стал жертвой официальной халатности, которая привела к его смерти. Теперь и Европейский Союз должен принять закон Магнитского. Это было бы подобающим завещанием и сигналом для всех тех, кто совершает такие посягательства на человеческое достоинство, что они будут привлечены к ответственности за свои преступления", - резюмирует The Washington Post. Источник: The Washington Post



