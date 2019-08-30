Опасный карликовый бюджет Владимира Путина

"На первый взгляд, США тратят на вооружение в десять раз больше средств, чем Россия. Однако преуменьшение данных о военных расходах - это часть гибридной войны Кремля", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Михаэль Туманн.

США обладают крупнейшим военным бюджетом, равным 649 млрд долларов. Российский военный бюджет Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает в 61,4 млрд долларов, что даже меньше военного бюджета Франции (63,8 млрд), указывает автор статьи.

"Как президенту Путину удается постоянно анонсировать новые боевые системы, проводить гигантские учения и осуществлять испытания ядерных силовых установок, если на бумаге он тратит на всю армию только 61 млрд долларов? Абсолютно просто: благодаря креативной бухгалтерии. Российское правительство систематически занижает свои расходы на оборону", - утверждает издание.

"Существует три причины того, почему российский военный бюджет и масштаб наращивания вооружений, вероятно, гораздо больше, чем значится в данных российского правительства".

"Первая - преимущество рубля. Российская армия закупает вооружение почти исключительно на отечественном рынке. Оборонные компании большей частью находятся под государственным контролем, продажи осуществляются в рублях - зачастую ниже стоимости, по которой те же самые производители предлагают свое оружие другим странам", - подчеркивает Туманн.

"Вторая - теневые бюджеты. В отличие от западных стран, российский парламент пренебрегает любым контролем над оборонным бюджетом, говорит российский военный эксперт Александр Гольц. Так как правительство не должно отчитываться, оно может менять данные в зависимости от адресата. Так, по словам Гольца, данные о военных расходах, которые Россия на английском языке предоставляет ООН, значительно ниже тех, которые обозначены на русском в государственном бюджете. Некоторые расходы на оборону и вовсе не разглашаются (...)", - говорится в статье.

"Третья: множество российских армий. В то время как такие страны, как Франция, перечисляют в военном бюджете даже свою национальную полицию, жандармерию, Россия не учитывает разные виды вооруженных сил, а их не мало". Свои войска есть у министерства внутренних дел, ФСБ, министерства транспорта и МЧС, указывает издание.

"Занижение расходов на оборону - это часть гибридной войны. Ведь для того, чтобы говорить, что Россия лишь реагирует на наращивание вооружений Западом и блокаду, Путину нужен карликовый бюджет на бумаге. И, судя по тому, что эти данные безоговорочно заимствуются такими серьезными институтами как SIPRI, этот план уже сработал", - констатирует Die Zeit.