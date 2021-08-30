Размер имеет значение: исследование сексуального удовольствия показывает, что сыграть роль может дополнительный дюйм длины

"Мужчинам часто говорят, что важно не то, какого размера у них половой орган, а то, куда они его вставляют. Но - к сожалению для мужчин с небольшим пенисом - новое исследование демонстрирует, что размер действительно имеет значение", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи из Королевского колледжа Лондона набрали пары добровольцев, чтобы узнать больше о том, как размер полового органа влияет на сексуальное удовольствие женщины. Эксперты искусственно уменьшили глубину проникновения, предоставив силиконовые кольца разного размера, которые надевались на основание эрегированного полового члена мужчины во время полового акта. Согласно результатам, для женщин с точки зрения сексуального удовольствия имеет значение даже дополнительный дюйм. Это может быть связано с большей способностью более длинного полового члена стимулировать у женщины влагалище по всей длине и шейку матки", - говорится в статье.

"Исследователи хотели выяснить, имеет ли значение для женщин искусственное уменьшение глубины проникновения во время полового акта. По их словам, мужчины могут беспокоиться или стыдиться длины или диаметра своего пениса, и что многие также хотели бы, чтобы он был длиннее", - пишет газета.

"Мы начали с предпосылки о том, что глубина проникновения не имеет значения для большинства женщин", - пишут эксперты в своей статье, опубликованной в BJU International.

"Уменьшение глубины проникновения на дюйм привело к статистически значимому снижению получаемого удовольствия. "Чем длиннее эрегированный пенис, тем с меньшей вероятностью кольца влияли на сексуальное удовольствие", - пишут они.

"Ведущий автор исследования профессор Дэвид Вил подчеркнул, что результаты "не следует истолковывать неверно как означающие, что увеличение длины полового члена у нормального мужчины приведет к увеличению сексуального удовольствия у женщин". "Это было бы совершенно другое исследование", - сказал он. Скорее, уменьшение длины полового члена, на которую он может проникнуть во влагалище во время секса, снижает сексуальное удовольствие у женщины".

"Чтобы узнать, имеет ли значение размер, ученые набрали 12 сексуально активных гетеросексуальных пар, у которых не было проблем в спальне. Всего было четыре кольца - 0,2 дюйма (0,5 см), 1 дюйм (2,54 см), 1,5 дюйма (3,81 см) и 2 дюйма (5,03 см) - которые мужчина должен был по очереди надевать на основание своего полового члена во время секса, чтобы уменьшить глубину проникновения. Пары должны были заниматься сексом три, четыре или пять раз с использованием каждого кольца", - сообщает издание.

"Партнерам-женщинам, которые не знали, какое из колец использовал их партнер, было нужно оценить уровень своего сексуального удовольствия и "эмоциональную связь с партнером-мужчиной" от 1 до 100. Исследователи обнаружили, что в среднем уменьшение глубины проникновения приводит к "статистически значимому" снижению общего сексуального удовольствия на 18 пунктов с каждым 15-процентным уменьшением длины полового члена, - констатирует газета. - Другими словами, чем длиннее эрегированный пенис, тем меньше вероятность того, что кольца повлияют на сексуальное удовольствие".

(...) "По словам авторов, средняя длина полового члена в эрегированном состоянии составляет 5,1 дюйма (13,1 см) при среднем охвате 4,59 дюйма (11,66 см). Но в выборке в этом исследовании средняя длина эрегированного полового члена партнеров-мужчин, о которой они сообщили, составляла 6,6 дюйма (17 см).

"Участники производили замеры сами, и мы не знаем, были ли их половые органы больше обычного или в действительности они преувеличили", - сообщил профессор Вил MailOnline. (...)