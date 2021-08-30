Шпионаж за границей: теневая армия Владимира Путина

"Владимир Путин опирается на армию шпионов, которая призвана обеспечить влияние Российской Федерации в бывших советских республиках и по всему миру", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Журналист-расследователь и эксперт по спецслужбам Андрей Солдатов написал для американского издания The Daily Beast "эксклюзивное и обширное эссе, содержащее взрывоопасные сведения", передает издание.

"Журналист, которого в 2008 году, во время работы в "Новой газете", лишили аккредитации из-за того, что он и его коллега Ирина Бороган продвигали расследование убийства журналистки Анны Политковской, рассказал об изученном в течение многих лет развитии сети шпионов, которых Владимир Путин якобы распределил по всему миру, чтобы расширить влияние России".

"История началась в середине лета 2002 года, - передает FR. - (...) Солдатов в то время был руководителем отдела национальной безопасности в еженедельнике "Версия". (...) Говорят, газета пользовалась большой популярностью в рядах ФСБ и службы внешней разведки СВР. Владимир Путин на тот момент уже два года был президентом России и работал над тем, чтобы помочь своим бывшим коллегам из спецслужб улучшить свою репутацию среди населения гигантской страны".

"Однажды Солдатов обнаружил на своем столе письмо. Внутри неподписанного белого конверта лежал лишь лист бумаги с короткой заметкой, в которой было всего три абзаца (...). В письме говорилось: "Согласно Закону о ФСБ, одной из основных задач ФСБ является осуществление разведывательной деятельности (статья 8). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 1999 года для этих целей были созданы органы внешней разведки ФСБ России". Солдатов интерпретировал загадочное послание как четкое заявление ФСБ во внутреннем состязании между спецслужбами: служба внутренней разведки всеми силами стремилась расширить свое влияние за рубежом", - говорится в публикации.

"Анонимный автор короткого сообщения добавил свой комментарий, пояснив, что подразделения внешней разведки ФСБ курирует Управление координации оперативной информации (УКОИ). УКОИ возглавлял Вячеслав Ушаков, протеже Путина, которого будущий президент, будучи директором ФСБ, специально отозвал с пенсии на службу в 1990 году".

"В России уже существовали две службы внешней разведки. Это была служба военной разведки ГРУ (...) и СВР, являвшаяся непосредственной преемницей Первого главного управления КГБ. Так зачем же нужно было создавать третью службу внешней разведки в составе ФСБ, ориентированной в основном на борьбу с терроризмом и контрразведку? Причина, по мнению анонимного автора письма, заключалась в последствиях распада Советского Союза".

"Российские спецслужбы стремились к тесным отношениям с бывшими советскими республиками, кроме Прибалтики, помогая им заполнить вакуум в собственных структурах безопасности. В апреле 1992 года руководство СВР подписало соглашение со своими коллегами в этих странах, включавших Украину, Грузию, Белоруссию и среднеазиатские республики, не шпионить друг за другом. ФСБ, в свою очередь, отказалась от такого соглашения и всегда чувствовала себя свободной от обязательств перед партнерами СВР", - поясняет издание.

"Кроме того, ФСБ утверждала, что она сама унаследовала некоторые разведывательные учреждения от КГБ. В советские времена разведывательные и контрразведывательные операции КГБ тесно переплетались. Помимо шпионажа за рубежом, КГБ был постоянно занят сбором "спецслужб с территории" - эвфемизм для вербовки иностранных граждан в Советском Союзе, которых затем отправляли на родину в качестве агентов. Для дальнейшей вербовки иностранных сил КГБ сформировал региональные подразделения".

"В каждом региональном подразделении был так называемый "первый отдел", который отвечал за вербовку иностранных сотрудников и руководство ими. (...) Когда после распада Советского Союза КГБ был распущен и разделен, ФСБ воспользовалась ситуацией и взяла под контроль "первые отделы", сохранив их функции. Однако им не хватало центрального управления. ФСБ использовала отсутствие головной структуры как предлог для создания подразделения, с помощью которого она могла бы значительно расширить сферу своего влияния. Существование "первых отделов" и очевидный вакуум в спецслужбах постсоветских республик предоставили такую возможность: новое руководство ФСБ получило от Кремля задание шпионить за ближайшими соседями России", - говорится в статье.

"Как пишет Солдатов, автор анонимного письма был уверен, что главной причиной создания подразделения было желание создать больше должностей для генералов. Источники "Версии" на Лубянке, в главном управлении ФСБ, согласились с этой оценкой. ФСБ была на подъеме, ведомство должно было взять под контроль армию, другие службы безопасности и правоохранительные органы. Его желание участвовать во внешней разведке рассматривалось как часть этих неустанных усилий, поощрявшихся лично Владимиром Путиным".

"Версия" направила запрос тогдашнему пресс-секретарю ФСБ о том, соответствуют ли действительности слухи о новом подразделении внешней разведки. Хотя он не смог предоставить подтверждение по соображениям конфиденциальности, представитель ФСБ признался Солдатову: "В принципе, существование такого указа логично". В результате журналист опубликовал небольшую статью о письме и этом не полном опровержении и, по его словам, вскоре забыл об этом деле".

"Четыре месяца спустя в Москве произошло то, что Солдатов называет "страшным террористическим кошмаром" - на московский театр на Дубровке было совершено нападение, а зрителей, более чем тысячу человек, взяли в заложники. По словам Солдатова, ФСБ была очень недовольна тем, как "Версия" освещала захват заложников и последующий штурм, в ходе которого использовалась одна из форм фентанила, газа, выводящего человека из строя. Этот газ должен был обезвредить захватчиков, но не всем заложникам удалось дать противоядие, в результате чего многие из них задохнулись".

"Критические материалы "Версии" привели к тому, что ФСБ провела обыск в помещениях издательства, конфисковала компьютеры и начала, по словам Солдатова, "многомесячную кампанию преследования наших журналистов". (...) Впоследствии коллегам Солдатова приходилось менять работу "чуть ли не каждый год", и они начали скитаться из одной попавшей в затруднительное положение газеты в другую. Сам он в октябре 2008 года перешел в "Новую газету", которую он воспринимал как "одно из самых бесстрашных независимых СМИ в России" и которой пришлось пережить внезапную смерть нескольких корреспондентов. Солдатов говорит о "жестоком убийстве в результате их критической журналистской деятельности".

"Соответственно, Солдатов, сидя однажды за своим столом, не поверил своим глазам, когда к нему вошел сотрудник ФСБ - "не для того, чтобы устроить облаву, а чтобы поговорить". Это был "невзрачный мужчина лет пятидесяти с азиатскими чертами лица, простыми манерами и в скромной одежде". Он представился полковником УКОИ, - передает FR. - (...) Михаил - таким было его "настоящее имя" - объяснил, что, будучи татарином по происхождению, родившимся в Узбекистане, он добровольно пошел в КГБ в молодости из идеалистических побуждений. (...) В 1990-х годах его перевели в ФСБ в Москве. (...) В свой первый же день на Лубянке он столкнулся с пьяным начальником, который якобы начал разглагольствовать перед ним о татарском нашествии на Русь в XIII веке и требовал, чтобы его новый офицер извинился за это".

"Когда было создано УКОИ, Михаила перевели в новый отдел, рассказал он Солдатову. Если поначалу это была своего рода бюрократическая реорганизация, то вскоре "ответвление ФСБ" превратилось в нечто "гораздо более серьезное". Через год после получения анонимного письма началась серия народных восстаний, получивших название "цветных революций" и направленных на свержение режимов в постсоветских республиках: "Революция роз" в Грузии (2003), "Оранжевая революция" на Украине (2004) и "Тюльпановая революция" в Киргизии (2005)".

"С каждой революцией Владимир Путин все больше впадал в паранойю, пишет Солдатов. Москва теряла контроль над своей сферой влияния. Путин якобы чувствовал за каждой из этих "катастроф" "темную руку Соединенных Штатов и их европейских союзников", а не автономные действия "уставших продемократических активистов", и пытался восстановить контроль России и предотвратить любую новую смену режима. Поэтому для решения этой проблемы было создано УКОИ: внутренняя служба разведки, которая использовалась для подавления политических волнений в странах, которые Путин принципиально считал частью сферы влияния России".

"В 2004 году управление шпионажа стало полноценным подразделением под названием Департамент оперативной информации (ДОИ), а его руководитель Ушаков был повышен до заместителя директора ФСБ. Очень скоро Ушакова сменил Сергей Беседа, (...) который ранее работал в подразделении ФСБ, следившим за администрацией президента".

"Сотрудники ДОИ были замечены в поездках в Белоруссию, Молдавию и Абхазию, мятежный регион в Грузии, чьи сепаратистские восстания поддерживались Москвой. Там они не только занимались шпионажем, но и пытались влиять на местную политику. В Белоруссии офицеры ФСБ поддерживали президента-диктатора Александра Лукашенко на муниципальных выборах в 2003 году. В Молдавии генерал ДОИ якобы пытался завербовать видного местного антикремлевского политика Юрия Рошку и перетянуть его на сторону Москвы. А в Абхазию руководство ДОИ ездило поддержать пророссийского кандидата Рауля Хаджимбу на президентских выборах 2004 года, который, тем не менее, проиграл".

"В течение всего этого времени, как рассказал Солдатову Михаил, он оставался в Москве, где ему было поручено деликатное задание внедриться в городское правительство, чтобы следить за политикой столицы в отношении мусульман. (...) Для таких агентов был придуман специальный эвфемизм: офицер ДР. ДР расшифровывается как "действующего резерва". Эти сотрудники работали под прикрытием, внедряясь и вербуя агентов из всех слоев российского общества. Численность этого скрытого кадрового состава только в Москве оценивалась в тысячи сотрудников. Для многих на Лубянке быть сотрудником действующего резерва было работой мечты, потому что это означало фактически два источника дохода: получение государственной зарплаты и зарплаты на работе под прикрытием".

"Михаил пришел к Солдатову, чтобы рассказать ему, что некоторые из его сослуживцев завидуют его успеху и устроили против него заговор. Его зарплата была скромной, но его должность предоставляла богатые возможности для дополнительного заработка. Солдатов называет карьеру Михаила результатом "всеобъемлющего страха Путина перед тем, что однажды протестующие могут свергнуть его правительство", и этот страх привел, по его мнению, к воссозданию российского государства слежки".

"Такое развитие событий привело непосредственно к "в целом разрушительным последствиям разгула коррупции в ФСБ". Журналист опубликовал статью, основанную на откровениях Михаила, но позаботился о том, чтобы изменить его имя и убрать из квартиры все документы, которые не должны были найти сотрудники ФСБ".

(...)

"Два года спустя, в июне 2010 года, Солдатов получил второе письмо, на этот раз не в белом неподписанном конверте, а в электронном письме. Как и в первый раз, письмо было без подписи и состояло из очень краткого сообщения о том, что создается сайт для публикации полученных в результате утечки информации секретных документов ФСБ. В сообщении была кликабельная ссылка. Сайт был размещен под доменным именем lubyanskayapravda.com. На нем действительно было множество очень конфиденциальных документов, таких как отчеты об успешных операциях ДОИ, адресованные непосредственно Путину. На большинстве из них стояла подпись генерала Беседы".

"Речь шла об операциях на Украине, в Туркменистане и других постсоветских республиках. В частности, о документе, который был подделан с целью подорвать отношения между Украиной и Туркменистаном. О поддельном докладе украинской службы безопасности, согласно которому Киев финансировал оппозицию в Туркменистане. ДОИ затем передал этот доклад украинским СМИ. В свою очередь, СВР направила в Кремль письмо, в котором она назвала доклад подлинным: что - как якобы "радостно" сообщил тогда Беседа - было доказательством того, что российская спецслужба ввела в заблуждение другую российскую спецслужбу".

"К этому времени Солдатов уже ушел из "Новой газеты" и смог написать лишь очень короткую статью об утечке информации для одного независимого сайта с маленькой аудиторией. Российские газеты, в свою очередь, больше никогда не упоминали об этих документах, а сайт lubyanskayapravda.com был закрыт всего через несколько недель после публикации. Источники Солдатова сообщили, что ФСБ установила личности тех, кто слил информацию, и они были вскоре арестованы".

"Как пишет Солдатов, в 2014 году Беседа, к тому времени получивший должность руководителя "пятой службы", вышестоящего подразделения ДОИ, стал главным действующим лицом в дипломатическом конфликте с Украиной. (...) С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и ЕС. ФСБ, по данным министерства финансов США, была "вовлечена в финансирование и поддержку сепаратистской деятельности в Крыму и на востоке Украины".

"Действующая за границей ФСБ, начинавшая как третья шпионская служба Российской Федерации, тем временем превратилась в то, что Солдатов называет "имперским жандармом Путина", "всеми доступными средствами" продвигающим повестку дня Кремля в различных постсоветских странах".

(...)

"Во время холодной войны Советский Союз проводил агрессивные разведывательные операции по всему миру, используя КГБ и ГРУ. Через десять лет после окончания холодной войны Путин открыл под крышей ФСБ третью службу внешней разведки, чтобы с ее помощью управлять страной, которая сильно уменьшилась в размерах и которую тогда серьезно сотрясали экономические потрясения. По мнению Солдатова, тот факт, что эта служба возникла на базе собственной политической полиции Путина, которая изначально была призвана укреплять его режим, свидетельствует о том, что он считает свое влияние внутри страны неразрывно связанным с влиянием России за рубежом. Солдатов заканчивает свою статью словами: "Для правителя Кремля Москва - это весь мир", - передает Frankfurter Rundschau.