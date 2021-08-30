Предательство Афганистана Вашингтоном звучит как предупреждение Украине

"Вывод американских войск из Кабула напоминает Киеву, находящемуся в конфликте с Россией, о том, что поддержка США не является ни вечной, ни безусловной", - пишет обозреватель Le Monde Фостина Венсан.

(...) "Перед лицом угрозы, исходящей, в его глазах, от бывшего "старшего брата", ставшего врагом, Киев рассчитывал на присутствие иностранных лидеров, чтобы щегольнуть тем, что они появятся рядом с ним 24 августа во время празднования 30-летней годовщины его независимости, и доказать, что он может рассчитывать на их поддержку. Несмотря на напряженную международную обстановку, связанную с беспорядочным выводом американских войск из Афганистана, некоторые из них, в том числе президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, присутствовали на церемонии", - говорится в статье.

"Накануне представители 46 стран также откликнулись на призыв поприсутствовать на первой "Крымской платформе" в особый день, организованный Киевом, чтобы призвать к прекращению оккупации украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Уязвленный Кремль оказал давление на несколько государств, чтобы отговорить их от приезда. Так, Азербайджан сдался в последний момент, - указывает автор статьи. (...) "Тот факт, что 46 стран подписали итоговую декларацию, в которой Россия обозначается как "оккупирующая держава", является сильным сигналом: Украина не одинока", - считает Алексей Мельник, содиректор содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

(...) "Неоднозначная поддержка союзников Киева в этих двух символических событиях не вселяет в украинцев полной уверенности. В последние месяцы они почувствовали, как в Соединенных Штатах и в Европе эта опора опасно пошатнулась. В июне Украину застало врасплох франко-германское предложение возобновить диалог с Москвой путем организации саммита "двадцати семи" с президентом России", - напоминает журналистка.

(...) "Месяцем ранее Соединенные Штаты уже окатили холодным душем своего стратегического партнера Украину, решив, несмотря на все ожидания, отказаться от санкций против основных игроков газопровода "Северный поток-2", соединяющего Россию с Германией через Балтийское море в обход Украины", - продолжает она.

(...) "Но теперь Соединенные Штаты далеки от суматохи эпохи Трампа и стремятся наладить прагматичные и стабильные отношения с Россией. Они также намерены бережно обращаться с Германией, ключевым союзником и партнером России в "Северном потоке-2": они нуждаются в ней, чтобы попытаться сплотить Европу для проведения жесткой линии против Китая, а строительство газопровода уже завершено более чем на 95%. Их решение вывести войска из Афганистана после 20 лет присутствия и расходов в размере 1 триллиона долларов также прозвучало как предупреждение Украине: поддержка США не является ни вечной, ни безусловной. На первом месте стоят национальные интересы США. "Означает ли полный провал в Афганистане то, что Соединенные Штаты также могут когда-нибудь отречься от Украины? "- задается вопросом местная пресса. (...) Зато с точки зрения Москвы нет сомнений в том, что полный провал США ставит ее в позицию силы", - анализирует Венсан.

(...) "Но Афганистан - это не Украина. "Позиция Америки не изменилась [в отношении последней]", - заверяет один дипломат в Киеве. Риск того, что Соединенные Штаты повернутся спиной к Украине кажется еще менее вероятным, поскольку "западные лидеры не могут позволить себе игнорировать угрозу, исходящую от России", - утверждает Алексей Мельник. На деле, в глобальном балансе сил "Украина рассматривается как линия фронта", полагает он. "Для США эта страна является козырной картой в борьбе с Россией, - добавляет тот же дипломат. - Они не заинтересованы в том, чтобы отказываться от нее, это воспринималось бы как признак слабости" в Москве".

"После войны в Донбассе и аннексии Крыма Украина беспрестанно настораживает своих западных партнеров: это не просто украинское дело, а вопрос международной безопасности. В Киеве считают, что такой месседж усваивается все лучше и лучше. Бывшая советская республика сегодня является менее одинокой перед лицом России, чем в 2014 году, о чем свидетельствует массовая международная поддержка, которую она получила в апреле, когда Москва сосредоточила на своих границах 100 тысяч военнослужащих", - пишет Le Monde.

"Но, как только что узнал Владимир Зеленский, молодой украинский президент, бывший актер, новичок в политике, Вашингтон не планирует разыгрывать конфронтацию с Россией, если от нее зависят его интересы, а урегулирование разногласий иногда может оказаться неблагоприятным для Украины. Зеленскому нужно будет помнить об этом, если он хочет избежать дальнейшего разочарования при встрече с Джо Байденом 31 августа в Вашингтоне", - резюмирует Фостина Венсан.