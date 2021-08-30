Венгерское меньшинство на Украине находится в зоне особого внимания

(...) "Несмотря на пререкания на Украине, связанные с вопросом идентичности, в Ужгороде не пробуждается венгерский сепаратизм. В этом мирном городе с населением 120 тыс. человек, столице Закарпатской области, расположенной в западной части страны, проживает большая венгерская община, которая решила отстаивать свой родной язык. Венгерское меньшинство финансово и политически поддерживается правительством Виктора Орбана, а также является предметом особого внимания в Москве", - пишет специальный корреспондентLe Monde в Ужгороде Эммануэль Гриншпан.

"Россия уже в течение нескольких лет стремилась разжечь межэтнический конфликт между венграми и украинцами, чтобы усилить ощущение того, что Украина как государство потерпела неудачу", - уверяет глава Закарпатского областного совета Алексей Петров. "Я тем более об этом осведомлен, поскольку пришел из контрразведки [СБУ]", - уточняет он.

"В качестве доказательства Петров приводит серию инцидентов в Ужгороде в последние годы: поджог культурного центра и разграбление венгерского кладбища, угрозы в социальных сетях. Должностное лицо, чье прошлое в СБУ, несомненно, связано с его неожиданным назначением в Ужгород, утверждает, что исполнители выдают себя за крайне правых боевиков, но "действуют по приказу ГРУ", то есть российской военной разведки", - говорится в репортаже.

"Во вторник, 24 августа, когда Украина праздновала 30-ю годовщину независимости, министр иностранных дел России Сергей Лавров в тот же день отправился в Будапешт, чтобы обрести там союзника против Киева по вопросу этнической дискриминации в стране, которая является их общим соседом. Проведя параллель между русскими в Донбассе на востоке Украины и венграми в Закарпатье, российский министр иностранных дел осудил то, "что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии", - указывает издание.

(...) "Здесь нет никакого венгерского сепаратизма", - сообщает Le Monde Йожеф Барта, лидер Партии венгров Украины KMKSZ, отстаивающей интересы венгерского меньшинства. "Мы хотим только того, чтобы наши дети имели право на образование на венгерском языке на протяжении всего школьного курса". В 2017 году Киев принял закон, требующий, чтобы украинский язык был доминирующим в средних и старших классах. "Нам говорят, что это способствует нашей интеграции, хотя на самом деле дети лучше учатся на своем родном языке", - утверждает он.

(...) "Украинцы венгерского происхождения отправляют в KMKSZ запросы на семейные пособия. "Эти суммы предоставляет венгерское правительство. Чтобы воспользоваться ими, все, что вам нужно - это базовые знания нашего языка", - объясняет Барта. Каждый ребенок, посещающий венгерскую школу, имеет право на получение пособия. "Все венгерское государственное финансирование проходит через украинскую банковскую систему и является прозрачным, но Киев усматривает в этом поддержку сепаратизма", - сетует парламентарий, который говорит, что за ним пристально наблюдают. В конце 2020 года СБУ возбудила уголовное дело против лидера венгерской общины Закарпатья Василия Брензовича за "государственную измену" и "сепаратизм". Тот сразу же укрылся в Венгрии", - отмечает автор публикации.

(...) "По мнению Дмитрия Тужанского, политолога, директора Института центральноевропейской стратегии и специалиста по отношениям между двумя странами, Ужгород - это шахматная доска между Будапештом, Киевом и Москвой. "Русские подпитывают нарратив о том, что здесь разворачивается латентная гражданская война. Для Орбана венгерское меньшинство - это резервуар лояльных избирателей через пособия, дипломатические рычаги воздействия на Киев, а также посредник в системе "откатов", возвращающихся в Венгрию". Тужанский полагает, что сепаратизм является в основном дымовой завесой, тем более что "интеграция работает". "Молодые венгры гораздо больше ощущают себя украинцами, чем старшие".

(...) "Николай Марчишак, бывший военный и председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны при Закарпатской областной администрации, считает, что конфликт между украинскими и венгерскими националистами в том виде, в каком его представляет Москва, лишен всякого смысла. "Ультраправые радикалы ничего не имеют против венгров, они недовольны пропутинскими русскими и цыганами", - говорит он.

(...) "Здесь очень сильно российское влияние через Московский Патриархат, который контролирует все православные церкви и монастыри в регионе", - поясняет Марчишак. Протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата) Дмитрий Сидор, самый харизматичный деятель закарпатского духовенства, в 2012 году был приговорен к двум годам лишения свободы условно за "сепаратистскую деятельность". "Многие из нас подозревают его в сборе средств среди его последователей для помощи сепаратистским республикам Донбасса", - продолжил бывший военный.

"60-летний Дмитрий Сидор с 2014 года прекратил общение со СМИ, но продолжает проповедовать и не скрывает своей политической приверженности к сближению с Москвой, - отмечает Гриншпан. "СБУ должна более внимательно следить за РПЦ [Русская православная церковь], - ворчит Марчишак. - Именно от них, а не от венгров, исходит сепаратистский риск".