Чтобы избежать сексуальных домогательств, самки колибри имитируют оперение самцов

"Самки колибри-якобинов, обладающие блистательным оперением самцов, успешнее избегают сексуальных домогательств и, следовательно, получают больше покоя для того, чтобы правильно питаться, что является определенным эволюционным преимуществом", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

"(...) "Некоторые самки Florisugamellivora решили взять дело в свои руки, скопировав блистательное мужское оперение, что позволяет им без помех заниматься своими делами, сообщают на этой неделе ученые в журнале CurrentBiology. (...) Оперение птиц связано с половым отбором. У самцов обычно более яркие перья, чем у самок - биологи называют это половым дихроматизмом - такая разница возникла в результате тысячелетнего предпочтения самок, желающих спариваться с более блестящими самцами", - говорится в статье.

(...) "Дихроматизм существует и у колибри-якобинов, маленьких нектароядных птиц размером с десяток сантиметров, обитающих в Центральной и Южной Америке, от мексиканских джунглей до Амазонки. У самцов ярко-белые живот и хвост, блестящие синие головы и зеленые спины с металлическим отливом. У самок серая и коричневая голова с черными пятнами и тускло-зелеными перьями на спине", - пишет LeTemps.

(...) "Джей Фолк, работавший в Корнельском университете в Итаке, штат Нью-Йорк, вместе со своими коллегами из Панамы сделал любопытное открытие. Используя кормушки с нектаром, он поймал 401 колибри-якобинов и исследовал их половые признаки. В результате у 28,6% самок голова была ярко-синего цвета, как у самцов. В частности, такого цвета были 100% отловленных молодых особей по сравнению с 20% взрослых особей", - отмечает издание.

"Это очень необычно для птиц, у которых молодые женские особи обычно похожи на взрослых самок, а не на самцов. Ясно, что за этим что-то стояло", - рассказывает Джей Фальк. Идея исследователя состоит в том, что раз недозрелые для размножения самки обладают цветным оперением, то значит, данная черта не обязательно связана с половым отбором", - передает журналист.

"Чтобы проверить эту гипотезу, ученые поместили приманки - чучела колибри - среди трех возможных типов: это "нормальные" самцы или самки, или синие самки, "замаскированные под самцов", - продолжает он. - Затем они проследили за активной деятельностью самцов, отправившихся к кормушкам. В результате самцов больше привлекали тусклые самки, чем ярко окрашенные, что позволяет предположить, что блистательное оперение не возникло в результате полового отбора (тогда самцы нацеливались бы на ярко окрашенных самок). Точно так же их сексуальные домогательства чаще нацеливались на самок с тусклым оперением".

"Джей Фолк выдвигает гипотезу о том, что такая черта является результатом социального отбора. Он опирается на нее в третьей части эксперимента, в котором он следил за движениями самок с помощью RFID-чипов, - отмечается в статье. - После 9 месяцев наблюдений биологи обнаружили, что самки с оперением самцов чаще посещали кормушки и оставались там дольше, чем самки с тусклым оперением, что свидетельствует о том, что, благодаря избавлению от сексуальных посягательств, у них было больше личного пространства и времени для того, чтобы правильно питаться - а это определенно эволюционное преимущество для прожорливых энергичных птиц, которые взмахивают крыльями более 100 раз в секунду".

"В заключение исследование напоминает о гендерных предубеждениях, которые могут возникнуть при наблюдении за животными, когда речь идет о сексуальном поведении. "Если вы слишком сосредоточитесь на самцах и половом отборе, то упустите из вида часть проблемы и вам не удастся на самом деле понять природу", - заявил Джей Фолк The New York Times.