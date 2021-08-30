Чрезвычайная ситуация вокруг россиянина, находящегося под стражей в Швейцарии

"И США, и Россия требуют экстрадиции соратника Кремля. Заключенного в Сьоне тщательно охраняют, о чем свидетельствуют материалы его дела", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"В наручниках и с браслетом слежения на ноге, в сопровождении и под охраной многочисленных полицейских с автоматами наготове - так Владислав Клюшин описывает то, как его доставляли из тюрьмы в Сьоне на допрос. Мощное сопровождение предназначено для его защиты, объяснили ему в прокуратуре кантона Вале. Защиты от чего? "Мне угрожают?", - спросил Клюшин, согласно протоколу допроса. И если да, то кто? Ведомства опасаются покушения? Его жизнь в опасности даже в швейцарской тюрьме? Ответа на свои вопросы Клюшин не получил", - повествует издание.

"Клюшин является владельцем российской компании "М 13", которая занимается мониторингом и анализом СМИ с помощью специальной программы "Катюша", - поясняют авторы публикации. - (...) Эта программа используется уже несколько лет и служит российским министерствам, а также пресс-службе Кремля, чтобы контролировать СМИ и быстро реагировать на критические сообщения".

"Клюшин поддерживает прекрасные отношения с Кремлем. По данным российского торгового реестра, в прошлом году компания "М 13" получила заказы на сумму около 17 млн швейцарских франков, почти четверть из них - от государственных органов и учреждений. Среди прочих, "Катюшу" использует министерство обороны России. Сам Клюшин определял роль своей компании как "стратегически важную для российского правительства", - говорится в статье.

"40-летний гражданин России Клюшин был арестован еще 21 марта, сразу после того, как он приземлился в Сьоне на частном самолете из Москвы вместе с женой и пятью детьми. По его собственным словам, он хотел провести отпуск со своей семьей в Церматте".

"То, чего не знал россиянин, выяснилось теперь из материалов расследования, имеющихся в распоряжении газеты: США держали его на прицеле и были в курсе его планов о поездке. За два дня до его вылета в Швейцарию они возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в интернет-мошенничестве и сговоре с целью взлома чужих компьютеров. На следующий день, то есть за день до вылета семьи Клюшиных в Сьон, американские власти направили Швейцарии запрос на арест Клюшина. Что и было сделано".

"19 апреля американские судебные органы направили в Швейцарию официальный запрос об экстрадиции Клюшина. Клюшин сопротивляется. Предложение о внесении залога в размере 1,5 млн швейцарских франков прокуратура Вале не приняла: по ее мнению, слишком велик риск побега. К тому же 1,5 млн франков "лишь немного превышают годовую зарплату заявителя". Апелляция против ареста, поданная в Федеральный уголовный суде в Беллинцоне, также была отклонена".

"Впрочем, по-видимому, не только американцы явно заинтересованы в том, чтобы заполучить узника из Сьона, - отмечает Tages-Anzeiger. - Через три недели после ареста Клюшина в Сьоне Россия также направила Швейцарии запрос об экстрадиции. Обоснование: в России якобы тоже ведется уголовное дело. Вопрос о том, действительно ли там уже велось расследование или оно было наспех сфабриковано, чтобы предотвратить выдачу россиянина американцам, остается открытым".

"Но почему Клюшина так тщательно охраняют в Швейцарии? Ведомства опасаются его похищения? Или того, что он может стать жертвой покушения, находясь под стражей? Ответственное федеральное ведомство юстиции не предоставило по этому поводу никакой информации. Посольство России в Берне лишь подтвердило газете, что заключенному оказывается "необходимая консульская поддержка для обеспечения его законных прав".

"В любом случае, реакция Клюшина была довольно необычной. В ходе допроса он заявил, что хочет быть депортирован в Россию в рамках упрощенной процедуры. И это несмотря на то, что в России ему грозит до десяти лет лишения свободы, в то время как в США - по его собственным словам - ему грозит только до пяти лет тюрьмы. Он также намекнул, что американское уголовное дело было возбуждено только из мести: потому что он якобы не захотел сотрудничать с западными спецслужбами".

"В письменном заявлении, составленном в тюрьме, Клюшин утверждает, что за последние годы с ним дважды выходили на связь. В первый раз это были представители американской разведки, в августе 2019 года на юге Франции. По словам Клюшина, тогда он притворился, что не понимает английского".

"Во второй раз, в марте 2020 года, в аэропорту Эдинбурга в Шотландии к нему подошли мужчина и женщина и попросили пройти в отдельную комнату. Там на плохом русском языке они представились сотрудниками британских спецслужб MI5 и MI6 и попросили его сотрудничать с ними. Но он отказался, пишет Клюшин в своем заявлении, после чего они пригрозили ему серьезными последствиями. Из-за этой предполагаемой попытки вербовки со стороны британцев швейцарский адвокат Клюшина усматривает политический мотив в запросе американцев об экстрадиции".

"В американском обвинительном заключении все выглядит иначе: Клюшин обвиняется в совершении серьезного экономического преступления. Предполагается, что в период с 2018 по 2020 год он через посредников получил доступ к защищенным паролями компьютерам, на которых хранились внутренние данные крупных американских компаний. Используя украденные данные и содержащиеся в них инсайдерские сведения, он якобы торговал акциями крупных корпораций, таких как IBM или Tesla, получая таким образом прибыль, исчисляемую десятками миллионов. Клюшин отрицает эти обвинения".

"Клюшин не только отец пятерых детей - он, по-видимому, также любит роскошную жизнь, с шикарными автомобилями в гараже и отпуском на частном самолете. Провести следующие несколько лет в одной из печально известных американских тюрем, вероятно, не совсем вписывается в его планы на будущее. То, что он предпочтет пойти на сделку, если его действительно экстрадируют из Швейцарии, и рассказать о сетях Кремля в обмен на смягчение наказания, не кажется совсем уж абсурдным. Возможно, этого опасаются и русские и поэтому направили Швейцарии собственный запрос об экстрадиции. Впрочем, 12 августа федеральное ведомство юстиции отклонило запрос России", - говорится в статье.

"Клюшин, в свою очередь, обвиняет швейцарские ведомства в том, что они получили доступ к его компьютеру, возможно, обработали данные и передали их властям США без его разрешения. В связи с этим 23 августа заключенный в Сьоне подал заявление в отношении неустановленных лиц".

"Все это немного похоже на холодную войну, - резюмирует Tages-Anzeiger. - Никто никому не доверяет, все считают друг друга способными на всё. Даже в тюрьме Сьона".