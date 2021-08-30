Нетаньяху и девять гномов

"Раскольническое наследие свергнутого премьер-министра тяжелым бременем лежит на новом правительстве Израиля", - пишет на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel писатель и колумнист Оде Бишарат.

"В известной загадке речь идет о том, чтобы переправить волка, овцу и кочан капусты с одного берега реки на другой при том, что лодка паромщика может перевезти за раз только одного из них. Если оставить на берегу волка и овцу, то последнюю мы больше не увидим. Но если оставить капусту в компании овцы, она вскоре окажется в желудке животного".

"Сложность этой загадки - детская забава по сравнению с ситуацией, в которой оказались те девять малых и микропартий, которые поставили перед собой цель сформировать правительство без Биньямина Нетаньяху. Лагерь против Нетаньяху объединяет партии левого спектра, центра, правых и крайне правых. А также партии, основной электоральный потенциал которых приходится на арабское население Израиля", - говорится в статье.

"Теоретически Нетаньяху мог бы заручиться поддержкой 65 членов Кнессета (и, таким образом, стабильным большинством среди 120 членов парламента) из рядов правых и ортодоксов. Проблема, однако, заключается в том, что Нетаньяху нажил себе врагов и в правом лагере", - указывает Бишарат.

"Например, Гидеон Саар, который некогда был одной из опор "Ликуда" Нетаньяху, основал новую партию, главной, если не единственной, целью которой стало смещение Нетаньяху. Не из-за его политических позиций, а из-за его агрессивного поведения. Таким образом, блок Нетаньяху растаял до 58 депутатов. Когда арабская партия РААМ позволила Нетаньяху обольстить себя и захотела стать частью его лагеря, на крайне правом фланге поднялся громкий крик".

(...)

"Нетаньяху успешно устранял все противостоящие ему альтернативы двумя разными способами. Во-первых, путем подстрекательства. Он постоянно называл арабских парламентариев "пособниками террора", а всех, кто осмеливался сотрудничать с ними, его соратники тоже называли "сторонниками террора" и "пятой колонной".

"Во-вторых, раскол. Каждая конкурирующая сторона, связавшаяся с ним, в конце концов, выходила из этой связи расколотой. Нетаньяху всегда находил слабое место в противнике, заманивал его в свои сети, сбивал с пути, втягивал в свои ряды и в итоге выбрасывал почти бездыханным".

"Нетаньяху также удалось расколоть арабов, отделив под ложными обещаниями партию "Раам" от материнского "Объединенного списка". В результате чего "Объединенный арабский список" в нынешнем Кнессете вернулся к десяти мандатам".

"Можно сказать, что Нетаньяху нанес основательный ущерб политической системе Израиля. Никто не доверяет никому. Одного он купил, другого отправил в изгнание. Иракский поэт Мутаффар аль-Наваб однажды писал о "темном подвале, в котором один скорпион не доверяет другому".

"Накануне формирования нового правительства Нетаньяху был похож на великана, сражающегося с карликами. 58 депутатам Кнессета, присягнувшим ему, противостояли девять мелких и мельчайших партий, самая крупная из которых - "Еш Атид" ("Есть будущее") - едва доходила великану до пояса, а все остальные гномы даже не дотягивались до его коленей. Но Нетаньяху ждал сюрприз. Как оказалось, карлики тоже могут быть победителями. Как в сказке "Гулливер в стране лилипутов", они связали Нетаньяху и приготовились формировать правительство".

"В коалиции нового правительства участвуют восемь партий, восемь карликов, но без девятого в связке, то есть "Объединенного списка", который представляет арабскую общественность Израиля, было бы трудно или даже невозможно увидеть в этом правительстве перспективу. Но о том, чтобы стать частью этого правительства, для "Объединенного списка" не может быть и речи из-за продолжающейся оккупации".

"Грубо говоря, израильское правительство напоминает дом и подвал, - отмечает писатель. - В ярко освещенном доме управляют жизнью арабских и еврейских граждан, и хорошо, что в этом участвуют представители арабов. Однако внизу, в темном подвале, решаются вопросы оккупации и взятия в плен палестинского народа, и любой еврейский или арабский демократ должен держаться оттуда подальше".

"Создание нового правительства знаменует собой возвращение к нормальности. Но это только половина работы. Настоящий вызов заключается в том, чтобы положить конец оккупации, заточению и угнетению другого народа. Если это не удастся, мы вернемся к исходной точке, как будто ничего и не происходило", - заключает Бишарат.