Расследование по делу о запрещенных сделках с Россией расширено

"Бизнесмен из Саксонии предположительно участвовал в запрещенных сделках с Россией по продаже оружия. По информации издания Welt am Sonntag, расследование в отношении него расширили: речь идет о связях с секретной программой закупок Кремля".

"Следственный судья Федерального верховного суда включил в ордер на арест 56-летнего мужчины еще одну экспортную сделку и подтвердил законность его задержания, - передает издание. - Кроме того, бизнесмена подозревают в участии в секретной программе закупок Кремля".

"По данным экспертов по России и сведениям западных спецслужб, система так называемой "специнформации" была запущена президентом Владимиром Путиным летом 2014 года. С помощью этой секретной операции Советский Союз уже во времена холодной войны обманным путем получал высокие технологии с Запада. Руководил ей в то время КГБ", - говорится в публикации.

"Предприниматель из Саксонии был арестован в мае. Федеральная прокуратура обвиняет его в том, что он вел бизнес с российской компанией, закупочная деятельность которой контролировалась российской спецслужбой".

"В рамках связанного дела еще в марте 42-летний мужчина из Аугсбурга был приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. По информации Welt am Sonntag, органы безопасности Германии получили информацию о незаконном бизнесе с Россией от одной из иностранных спецслужб", - сообщает издание.