Что пишет иностранная пресса об обмене пленными между Украиной и пророссийскими народными республиками на востоке страны

"В воскресенье Украина произвела обмен десятками заключенных с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны, что стало последним признаком слабой оттепели в отношениях между Украиной и Россией, - пишет The New York Times. - Эту сделку оценили как успешную для президента Украины Владимира Зеленского, который обещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины. Но она далась дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила сотрудников ОМОНа, которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике. (...) В ходе этого обмена, как и в ходе предыдущих, заключенные стали инструментами не только для освобождения пленных, но и для достижения стратегических целей в более широком конфликте. (...) Политика сближения Зеленского с Россией привела к возобновлению мирных переговоров, двум обменам заключенными и соглашению о поставках Россией природного газа в Европу по украинским трубопроводам, хотя это и спровоцировало протесты против этой политики, которую критики считают уступкой российским требованиям", - заключает газета.

"(...) Арифметика мало что значит по сравнению с символом. Благодаря этому гуманитарному обмену Владимир Путин успешно осуществил стратегически сложную операцию: речь идет о возвращении российско-украинского конфликта с военного поля на Донбассе к политическому контролю над Киевом, и это единственное, что имеет значение для Кремля в долгосрочной перспективе. Каким образом? Диктуя условия обмена своему украинскому коллеге: свобода украинских военнопленных в обмен на передачу Донецку или Луганску пяти офицеров спецподразделения ОМОНа Виктора Януковича "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 митингующих 20 февраля 2014 года, во время расстрелов, которые стали эпилогом революции Майдана", - пишет Le Figaro и приводит мненеие журналиста издания Kyiv Post Олега Сухова: "(...) У Зеленского была уникальная возможность стать лидером нации, объединенной общими ценностями, такими как верховенство закона. Однако он разделил Украину, противопоставив одну часть общества другой. Именно это сделал Янукович в одном смысле, а Порошенко - в другом, и именно к такой цели стремится Владимир Путин, включив в обмен пленными бывших сотрудников "Беркута". Зеленский и его команда это допустили. (...) Это драматический день, который будет иметь непредсказуемые последствия: конфликт на Донбассе заморозится, а Владимир Путин только что умышленно заразил украинское общество вирусом раздора и горечи".

"Бартер - это сделка без использования денег. А сделки имеют мало общего с гуманностью. Это касается и российско-украинского обмена. Определенные пленные имеют в подобных сделках более высокую цену, чем остальные, - отмечает немецкое издание Die Tageszeitung. - (...) Относительно недавнего обмена возникает вопрос, почему, собственно говоря, его участниками стали такие личности, как полицейские украинского спецподразделения "Беркут", подозреваемые в убийстве 48 демонстрантов".

"Ответ очевиден: Россия и зависимые от нее народные республики не заинтересованы в расследовании этих убийств на Майдане. Но, учитывая, что спустя пять лет отсутствуют какие-либо его результаты, не стоит исключать того, что и Украине есть что скрывать. В конце концов, наряду с демонстрантами тогда были застрелены и некоторые полицейские, - указывает журналист Бернхард Клазен. - Цена обмена пленными высока: освобождение подозреваемых в совершении преступлений и осужденных на Украине имеет мало общего с независимым правосудием. Оно стало возможным лишь потому, что в правосудие вмешалось правительство. Беспокойство вызывает и то, что не был освобожден ни один житель Крыма. В этом, вероятно, были сделаны уступки в пользу России, которая отказывается даже говорить о Крыме. Об обмене по принципу "всех на всех" не может быть и речи".

"Обмен проводился на неравных условиях, как ведется и война в целом", - комментирует немецкий журнал Der Spiegel. - (...) Пророссийские сепаратисты отпустили из своих лагерей и тюрем в районах Донецка и Луганска 76 человек, на Украине были освобождены 127 человек".

"В очередной раз стало ясно, насколько неравная война ведется на востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, оказывающего сепаратистам не только военную и финансовую поддержку, предоставляя им миллиарды рублей, но и идеологическую, в этом конфликте вряд ли будет что-либо продвигаться. Зеленского критикуют теперь за то, что он, освободив бойцов "Беркута", лишил родственников жертв Майдана права на справедливость".

"Для украинского президента имеют значение и маленькие успехи, которые он может теперь, спустя годы застоя, достигнуть в конфликте на востоке Украины. Его действия можно назвать прагматичными, однако они ограничены, потому что он всегда зависит от расположения Путина,- пишет Der Spiegel. - Зеленский хочет добиться корректировки Минских соглашений, но Москва к этому не готова: Путин намерен реализовывать Минские соглашения только после того, как в мятежных регионах пройдут выборы. "Так Кремль хочет закрепить свое влияние на Украине - и в настоящий момент ничего не говорит о том, что он отклонится от этого курса. В отличие от Зеленского Путин не испытывает давления, заставляющего его, как и обещано, добиваться результатов максимально быстро".